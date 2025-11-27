Csütörtökön 18:45-től hivatalosan is elindul az Európa-liga ötödik alapszakasz köre. Ebben a fordulóban a jelenleg a tabellán harmadik helyezett Fradi a 15. pozícióban tartózkodó Fenerbahce otthonában lép pályára. A magyar bajnok eddig remekelt az idegenbeli mérkőzéseken, de a török együttes is kiváló formában várja a találkozót, legutóbbi tíz tétmeccsén nem kapott ki.
Támad a Fradi
A gyors ellentámadásokban bízhat a magyar bajnok; a Fradi nem ijedt meg a Fenertől, az ötödik percben meg is volt az első szép támadása a Ferencvárosnak.
Micsoda hangulat, te jó ég!
Óriási hangzavarban kezdődött el a mérkőzés, a török szurkolók az első pillanattól kezdve teljes hangerővel buzdítják az övéiket.
Érdekes fényjáték a stadionban
Villódzó fények és az egyik betétdala Az utolsó mohikán című filmnek a stadionban, itt tartunk öt perccel a kezdő sípszó előtt Törökországban. Hamarosan érkeznek a csapatok a pályára.
Robbie Keane: Ellenséges környezet vár ránk
A Fradi vezetőedzője elmondta, hogy a stadion nem mellettük lesz a meccsen, de a játékosoknak ki kell élvezni ezt a helyzetet is, mert játékosként és edzőként is az ilyen mérkőzéseken akar mindenki részt venni. Az ír szakember azt is elmondta a focistáinak, hogy próbáljanak meg nem félni, mert keményen dolgoztak és ma este mindent bele kell adniuk, mivel egy nagyon jó csapat ellen lépnek pályára. Robbie Keane azt is hozzátette, hogy a Fenerbahce elleni meccs lesz az eddigi messze legkeményebb kihívás a Fradinak.
Isztambul készült a csütörtöki csatára
Kinti kollégának jelentette a Fradi-meccs napján, hogy a stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.
A magyar bajnok elleni El-meccs előtt pár órával nagy volt a sürgés-forgás az aréna körül. A jegyüzérek sorra szólították le az arra járókat, az árusok pedig a kifejezetten erre az alkalomra készült Fener-Fradi sálat kínálták 200 török líráért (mintegy 1600 forintért) – igaz, az FTC zöld színe a megszokottnál kissé halványabbnak tűnt.
A Fradi kemény meccsre számíthat
Robbie Keane így küldi pályára az övéit a Fenerbahce ellen:
Dibusz - Szalai, Raemaekers, Cissé - Cadu, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Makreckis - Yusuf, Varga