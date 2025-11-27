Live
Támad a Fradi
2025.11.27. 18:51
Micsoda hangulat, te jó ég!
2025.11.27. 18:46
Érdekes fényjáték a stadionban
2025.11.27. 18:40
Robbie Keane: Ellenséges környezet vár ránk
2025.11.27. 18:37
Isztambul készült a csütörtöki csatára
2025.11.27. 18:19
A Fradi kemény meccsre számíthat
2025.11.27. 18:18
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Az UEFA labdarúgó Európa-liga november utolsó csütörtökén az ötödik alapszakasz fordulójához érkezett. Ebben a körben a Fradi Törökországban, Isztambulban lép pályára a Fenerbahce ellen, egy pokoli hangulatú stadionban.

Csütörtökön 18:45-től hivatalosan is elindul az Európa-liga ötödik alapszakasz köre. Ebben a fordulóban a jelenleg a tabellán harmadik helyezett Fradi a 15. pozícióban tartózkodó Fenerbahce otthonában lép pályára. A magyar bajnok eddig remekelt az idegenbeli mérkőzéseken, de a török együttes is kiváló formában várja a találkozót, legutóbbi tíz tétmeccsén nem kapott ki.

 

18:51
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Támad a Fradi

A gyors ellentámadásokban bízhat a magyar bajnok; a Fradi nem ijedt meg a Fenertől, az ötödik percben meg is volt az első szép támadása a Ferencvárosnak.

18:46
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Micsoda hangulat, te jó ég!

Óriási hangzavarban kezdődött el a mérkőzés, a török szurkolók az első pillanattól kezdve teljes hangerővel buzdítják az övéiket.

18:40
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Érdekes fényjáték a stadionban

Villódzó fények és az egyik betétdala Az utolsó mohikán című filmnek a stadionban, itt tartunk öt perccel a kezdő sípszó előtt Törökországban. Hamarosan érkeznek a csapatok a pályára.

18:37
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane: Ellenséges környezet vár ránk

A Fradi vezetőedzője elmondta, hogy a stadion nem mellettük lesz a meccsen, de a játékosoknak ki kell élvezni ezt a helyzetet is, mert játékosként és edzőként is az ilyen mérkőzéseken akar mindenki részt venni. Az ír szakember azt is elmondta a focistáinak, hogy próbáljanak meg nem félni, mert keményen dolgoztak és ma este mindent bele kell adniuk, mivel egy nagyon jó csapat ellen lépnek pályára. Robbie Keane azt is hozzátette, hogy a Fenerbahce elleni meccs lesz az eddigi messze legkeményebb kihívás a Fradinak.

18:19
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Isztambul készült a csütörtöki csatára

Kinti kollégának jelentette a Fradi-meccs napján, hogy a stadion a kadıköyi városrészben található, Isztambul ázsiai oldalának egyik legélénkebb, legpezsgőbb negyedében. A Sükrü Saracoglu Stadion egy lakóövezetes, mégis vibráló, kávézókkal, boltokkal, piacokkal teli környéken helyezkedik el, ahol már kora délután érződött a meccsnap lüktetése. A közelben egy nagy piac is működött, tele mindennel, mi szem, száj vagy akár egy divatdiktátor ingere.

A magyar bajnok elleni El-meccs előtt pár órával nagy volt a sürgés-forgás az aréna körül. A jegyüzérek sorra szólították le az arra járókat, az árusok pedig a kifejezetten erre az alkalomra készült Fener-Fradi sálat kínálták 200 török líráért (mintegy 1600 forintért) – igaz, az FTC zöld színe a megszokottnál kissé halványabbnak tűnt.

Fotó: Juha Pál, Origo

 

18:18
2025. november 27.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi kemény meccsre számíthat

Robbie Keane így küldi pályára az övéit a Fenerbahce ellen:

Dibusz - Szalai, Raemaekers, Cissé - Cadu, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Makreckis - Yusuf, Varga

