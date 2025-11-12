Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Ukrán háborús maffia: döbbenetes dolgot találtak Zelenszkij pénztárcájának otthonában

Ne hagyja ki!

Orbán Viktor reagált a Telexnek – mutatjuk, mit mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezen a hétvégén nem a klubcsapatoké, hanem a válogatottaké a főszerep a világbajnoki selejtezőkön. A Fradi számára azonban most sincs megállás, mennek az edzések a megszokott rendben.

„Nem állunk meg a válogatott szünet alatt sem!” – ezzel a felütéssel posztolt egy nem akármilyen fotót a Fradi a saját Facebook-oldalán. A regnáló bajnoknál a nemzetközi szünet alatt sem áll meg a munka, ahogy azt a cikkünk végén található fotóból is ki lehet venni.

A Fradi jól áll a bajnokságban és az Európa-ligában is
A Fradi jól áll a bajnokságban és az Európa-ligában is
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi jelenleg második a bajnokságban

A zöld-fehérek egy meccsel kevesebbet játszottak a bajnokságban, mint az előttük két ponttal vezető Paksi FC, így akár a tabellán megelőzhetik a Tolna vármegyeiket is. Ráadásul a nemzetközi porondon is kiválóan teljesítenek a kilencedik kerületiek, négy fordulót követően a harmadikak, ami egészen elképesztő teljesítmény.

A teljes galéria a Ferencváros edzéséről ITT tekinthető meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!