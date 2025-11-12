„Nem állunk meg a válogatott szünet alatt sem!” – ezzel a felütéssel posztolt egy nem akármilyen fotót a Fradi a saját Facebook-oldalán. A regnáló bajnoknál a nemzetközi szünet alatt sem áll meg a munka, ahogy azt a cikkünk végén található fotóból is ki lehet venni.

A Fradi jól áll a bajnokságban és az Európa-ligában is

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A Fradi jelenleg második a bajnokságban

A zöld-fehérek egy meccsel kevesebbet játszottak a bajnokságban, mint az előttük két ponttal vezető Paksi FC, így akár a tabellán megelőzhetik a Tolna vármegyeiket is. Ráadásul a nemzetközi porondon is kiválóan teljesítenek a kilencedik kerületiek, négy fordulót követően a harmadikak, ami egészen elképesztő teljesítmény.

