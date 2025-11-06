A Fradi óriási lépést tehet a továbbjutás felé egy bolgárok elleni esetleges győzelemmel, hiszen akkor tíz pontja lenne, ennyivel pedig az előző szezonban tovább lehetett jutni a playoff-körbe.

A Fradi negyedik Európa-liga meccsére készül

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi győzelemre készül

A Ludogorec gödörbe került: az El-ben a Malmö ellen még nyert idegenben, aztán hazai pályán kikapott a Betistől (0–2), Bernben pedig a Young Boys fordított (3–2) – így három forduló után csupán három pontja van, és a továbbjutó zónán kívül ragadt. A gyenge sorozat nyomán menesztették Rui Mota vezetőedzőt, a csapatot ideiglenesen a második gárda trénere, Todor Zsivondov készíti fel, a kupában 3–2-re nyertek, a bajnokságban 0–0-ra végeztek.

A Ferencváros a Salzburg elleni 3-2-es győzelemhez képest három helyen változtatott a Ludogorec elleni kezdőn. Kikerült a csapatból Gartenmann, Ötvös és Varga Barnabás is.

A Fradi a Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Keita, Kanichowsky, Zacahriassen, Cadu – Pesics, Yusuf

tizeneggyel kezd, Varga Barnabás csak a kispadon kapott helyet. A kispadon kezd még Radnóti, Gróf, Levi, Ötvös, Gruber, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász, Joseph, Lisztes és Nagy is.

A két klub története szorosan összefonódott az elmúlt években. 2019 nyarán a BL-selejtezőben kettős Fradi-siker született (2–1, 3–2), ám mindkét csapat az Európa-liga csoportkörébe került. Itt a bolgárok 3–0-ra nyertek az Üllői úton, a visszavágó 1–1 lett. 2025 augusztusában ismét BL-selejtezőben találkoztak: Razgradban 0–0, Budapesten 3–0 lett a Fradinak. Összességében a mérleg a Fradi felé billen (6 meccs: 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), de az El-ben a bolgárok még nem kaptak ki a Groupamában – ezt a rossz hagyományt most írhatja felül Keane csapata.

A Ferencváros–Ludogorec találkozó 21.00-kor kezdődik az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában.