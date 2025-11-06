Live
Góóóóóól!
2025.11.06. 21:32
A félidő felénél döntetlen az állás
2025.11.06. 21:24
Újabb Fradi-szöglet a meccsen
2025.11.06. 21:18
Sorra végezheti el a Fradi a szögleteket
2025.11.06. 21:11
A Ludogorec előtt volt az első komoly helyzet
2025.11.06. 21:08
Elkezdődött a mérkőzés
2025.11.06. 21:01
Robbie Keane elmondta, miért nem kezd Varga Barnabás
2025.11.06. 20:52
Varga Barnabás a kispadon kezd
2025.11.06. 20:42
Rendkívül fókuszáltak a Fradi focistái
2025.11.06. 20:32
A Fradi még veretlen az Európa-ligában
2025.11.06. 20:24
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Elérkezett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulója, azaz féltávhoz érkeznek a küzdelmek. A Fradi ellenfele november első csütörtökén egy régi ismerős lesz, a bolgár Ludogorec, amelyet a nyáron a Bajnokok Ligája selejtezősorozatában hazai pályán simán, 3-0-ra vertek a zöld-fehérek.

A Fradi a nyáron otthon 3-0-ra verte a Ludogorecet, azon a mérkőzésen Varga Barnabás két gólt is szerzett, most egyelőre a kispadról nézi a többieket majd a kezdésnél. Ott lesz viszont már az elejétől a gyepen Szalai Gábor, aki szintén betalált a bolgároknak a BL-selejtező alatt. A magyar bajnok három Európa-liga alapszakasz találkozó alatt hét pontot gyűjtött, idegenben kétszer is nyert a csapat papíron jóval esélyesebb ellenfelekkel szemben, itthon pedig a Plzen ellen az utolsó percekben mentett döntetlenre. A mostani ellenfél kapcsán október végén arról számoltunk be, hogy a klub kirúgta vezetőedzőjét, a portugál Rui Motát, és a csapat irányítását megbízott edzőként a bolgár Todor Zhivondov vette át.

 

21:32
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Góóóóóól!

A 31. percben a Fradi feltörte a bolgár reteszt, közelről talált be Kanichowsky, ezzel 1-0 a magyar bajnoknak.

21:24
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A félidő felénél döntetlen az állás

23 percet követően továbbra is 0-0 az állás a meccsen, de a Fradi határozottan jobban futballozik, a bolgárok a gyors kontráikban bízhatnak.

21:18
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Újabb Fradi-szöglet a meccsen

Egyre többet támad a Fradi, a magyar bajnok szépen átvette a meccs irányítását az első negyedóra végére.

21:11
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Sorra végezheti el a Fradi a szögleteket

Most beszorítja a magyar bajnok a vendégeket, egymás után gyorsan három sarokrúgást is beadhatott középre az FTC.

21:08
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Ludogorec előtt volt az első komoly helyzet

Egy bolgár támadás végén jó tíz méterről célt tévesztettek a vendégek, maradt a 0-0 az állás.

21:01
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Elkezdődött a mérkőzés

A Fradi szurkolói parádés hangulatot varázsolnak már az elejétől kezdve a stadionban.

20:52
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane elmondta, miért nem kezd Varga Barnabás

A Ferencváros ír vezetőedzője megosztotta a TV-vel, hogy Varga Barnabás kisebb lágyéksérüléssel küszködik, ezért nem kezd a Ludogorec ellen, nem akarnak vele kockáztatni. Ha kellene a kiváló csatár, félórára bevethető, de elmondta újra, hogy nem akarnak kockáztatni.

20:42
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Varga Barnabás a kispadon kezd

A Ferencváros a Salzburg elleni 3-2-es győzelemhez képest három helyen változtatott a Ludogorec elleni kezdőn. Kikerült a csapatból Gartenmann, Ötvös és Varga Barnabás is.

A Fradi a Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Keita, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu – Pesics, Yusuf

tizeneggyel kezd, Varga Barnabás csak a kispadon kapott helyet. A kispadon kezd még Radnóti, Gróf, Levi, Ötvös, Gruber, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász, Joseph, Lisztes és Nagy is.

20:32
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Rendkívül fókuszáltak a Fradi focistái

A Ferencváros kezdőjébe nevezett Aleksandar Pesic a kezdés előtt az M4 Sport kamerái előtt azt mondta, hogy: „Mindenki, aki felmegy a pályára, tudja mi a dolga.”

20:24
2025. november 6.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A Fradi még veretlen az Európa-ligában

A rekord magyar bajnok két győzelem mellett egy döntetlennel rendelkezik az UEFA második számú európai focisorozatában, azaz eddig három kör alatt hét pontot szerzett a Fradi.

