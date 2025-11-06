A Fradi a nyáron otthon 3-0-ra verte a Ludogorecet, azon a mérkőzésen Varga Barnabás két gólt is szerzett, most egyelőre a kispadról nézi a többieket majd a kezdésnél. Ott lesz viszont már az elejétől a gyepen Szalai Gábor, aki szintén betalált a bolgároknak a BL-selejtező alatt. A magyar bajnok három Európa-liga alapszakasz találkozó alatt hét pontot gyűjtött, idegenben kétszer is nyert a csapat papíron jóval esélyesebb ellenfelekkel szemben, itthon pedig a Plzen ellen az utolsó percekben mentett döntetlenre. A mostani ellenfél kapcsán október végén arról számoltunk be, hogy a klub kirúgta vezetőedzőjét, a portugál Rui Motát, és a csapat irányítását megbízott edzőként a bolgár Todor Zhivondov vette át.