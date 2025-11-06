Live
A Ludogorec ellen folytatta Európa-liga szereplését a Ferencváros. A Fradi a 32. percben szerzett vezetést a bolgárok ellen, majd a második félidőben újabb két gólt szerzett.

A Fradi a Dibusz – Cissé, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Keita, Kanichowsky, Zacahriassen, Cadu – Pesics, Yusuf összeállításban kezdte a meccset, Varga Barnabás és Tóth Alex sérülés miatt csak a kispadon kapott helyet.

Gabi Kanichowsky góljával vezet a Fradi
Gabi Kanichowsky góljával vezetett a Fradi
Fotó: Csudai Sándor

A Fradi irányított az első félidőben

Egy vendéghelyzet után a Fradi szép lassan átvette az irányítást, majd a 32. percben meg is szerezte a vezetést, egy beadás után Yusuf fejelte le a labdát, majd a 165 centis Gabi Kanichowsky egy akrobatikus mozdulattal a léc alá vágta a labdát. A Ludogorec kapusa tehetetlen volt.

Videón a gól ITT.

A második félidőben újabb gólt szerzett a Fradi, Cadu volt eredményes. a gól ITT nézhető meg.

A hajrában küzdött a Fradi a harmadik gólért, amit végül Joseph szerzett meg és 3-1-re nyert a Ferencváros.

 

