A magyar bajnok góljait Gavriel Kanichowsky, Cadu és Lenny Joseph szerezte, az FTC pedig a találkozó nagy részében fölényben játszott és nem sok esélyt adott a riválisnak. Robbie Keane vezetőedző együttese így négy meccsen szerzett tíz pontjával a harmadik, nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El főtáblán. A Fradi három hét múlva a török Fenerbahce otthonában lép majd pályára.

Csodás sikert ért el a Fradi

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi esélyt sem hagyott a Ludogorecnek

A Ferencváros szép lassan őrölte fel ellenfelét, az első félidőben Kanichowsky szerzett vezetést, de Yusuf is betalált, akitől les miatt vették el a gólját. Térfélcsere után aztán hamar sikerült az FTC-nek megdupláznia az előnyt, igaz, ehhez kellett az egyre bizonytalanabbá váló bolgár védők közreműködése is Cadu találata előtt. A bolgárok szépítettek és pár percig nyomtak, de Lenny Joseph szép gólja végleg lezárta az érdemi kérdéseket az Európa-liga meccsen.

Képeken a Fradi meggyőző sikere: