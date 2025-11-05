A Ferencváros szenzációsan szerepel az Európa-ligában, a magyar bajnok három forduló alatt 7 pont gyűjtött, ezzel pedig a tabella 7. helyén áll, amely közvetlen továbbjutást jelent a nyolcaddöntőbe. A Fradira csütörtökön a bolgár Ludogorec vár, az ellenfél pedig nagyon is ismerős lehet a zöld-fehérek számára.

A Fradi norvég játékosa, Kristoffer Zachariassen és Robbie Keane vezetőedző vett részt a meccs előtti sajtótájékoztatón

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi edzője szerint a Ludogorecnél történt edzőváltás veszélyes lehet

A Bajnokok Ligája selejtezőjében a Fradi három hónappal ezelőtt 3-0-ra kiütötte bolgár ellenfelét, amellyel ezúttal az Európa-liga alapszakaszában küzdhet meg.

„A korábbi mérkőzés nagyon jól sikerült, de nekünk már előre kell tekintenünk. Az ellenfélnél volt egy edzőváltás, így lehet, hogy vesztenivaló nélkül állnak ki majd ellenünk,

nekünk viszont az első percektől kezdve agresszívnak kell lennünk, és meg kell mutatnunk, hogy az ellenfélnek nincsen keresnivalója”

– mondta Zachariassen.

„Nagyon jól kezdtünk Európában, mindenki bízik magában. Holnap telt ház, a saját szurkolóink előtt játszunk, abszolút jó motiváció ez számunkra. Úgy gondolom kemény mérkőzésünk lesz, de a hazai pálya és a szurkolók támogatása elég kell, hogy legyen” – tette hozzá a jó formában lévő norvég középpályás, aki a legutóbbi három mérkőzésen három gólban is közreműködött.

Zachariassen remek formában várja a Ludogorec elleni mérkőzést

Fotó: Csudai Sándor

Robbie Keane szerint a Fradinak abból kell kiindulnia, amit a korábbi mérkőzéseken látott a Ludogorectől, függetlenül attól, hogy edzőváltás történt csapatnál.

Ha jól tudom, a második számú csapat edzője vezeti most az ellenfelet. Nem tudom, lehet, hogy szeretné megtartani ezt az állását a jövőre nézve, ez pedig még veszélyes is lehet.

Szóval előzetesen sosem lehet tudni, hogy egy ilyen váltás hogyan sül el, de jól ismerjük a riválist és az eddigi meccsek alapján maximálisan fel tudtunk készülni" - fogalmazott az ír szakember, aki elismerően beszélt a riválisról, kiemelve a bolgár csapat sebességét.

„Ezek azok a mérkőzések, amelyeken minden futballista játszani akar, nem mellesleg arra is jók az ilyen találkozók, hogy az ember egy kicsit kiszakadjon a hazai bajnokságból. Természetesen nem tud majd mindenki játszani, és soha nem könnyű senkit sem kihagyni a csapatból, de végül a stábbal együtt döntést kell hoznunk. Mindig az adott mérkőzéshez illesztve választjuk ki azokat a futballistákat, akiket bizonyos okokból a legalkalmasabbnak tartunk arra, hogy a segítségünkre legyenek” – jelentette ki Keane.