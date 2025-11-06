A Fradi három meccsen hét pontot gyűjtött, és újabb győzelemmel óriási lépést tehet a tavaszi folytatás felé. Tavaly éppen 10 pont elég volt a továbbjutáshoz a playoff-körbe, a Fradinak akkor 12 pontja volt, de a zöld-fehérek most egyenes ági, nyolcaddöntős helyen állnak a tabellán, egészen pontosan a hetedik helyen, és a Fottball Meets Data szerint már most 72 százalék esélye van a tavaszi folytatásra. Robbie Keane csapata az előzetes várakozásokat felülmúlva 1–1-et játszott itthon a Plzennel, idegenben verte a Genket (1–0), majd Salzburgban is diadalmaskodott (3–2).
A Fradi most várja a legkedvezőbb helyzetből a Ludogorec csapatát?
A Ludogorec gödörbe került: az El-ben a Malmö ellen még nyert idegenben, aztán hazai pályán kikapott a Betistől (0–2), Bernben pedig a Young Boys fordított (3–2) – így három forduló után csupán három pontja van, és a továbbjutó zónán kívül ragadt. A gyenge sorozat nyomán menesztették Rui Mota vezetőedzőt, a csapatot ideiglenesen a második gárda trénere, Todor Zsivondov készíti fel, a kupában 3–2-re nyertek, a bajnokságban 0–0-ra végeztek Varnában.
A Ludogorecnek nem lesz könnyű dolga további pontzserzésekkel az El-ben, hiszen a Fradi után a Celta Vigo, a PAOK, a Rangers és a Nice vár rá.
A két klub története szorosan összefonódott az elmúlt években. 2019 nyarán a BL-selejtezőben kettős Fradi-siker született (2–1, 3–2), ám mindkét csapat az Európa-liga csoportkörébe került. Itt a bolgárok 3–0-ra nyertek az Üllői úton, a visszavágó 1–1 lett. 2025 augusztusában ismét BL-selejtezőben találkoztak: Razgradban 0–0, Budapesten 3–0 lett a Fradinak. Összességében a mérleg a Fradi felé billen (6 meccs: 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), de az El-ben a bolgárok még nem kaptak ki a Groupamában – ezt a rossz hagyományt most írhatja felül Keane csapata.
A Ludogorecnél nehezen viselték a vereséget, a bolgárok portugál edzője, Rui Mota a meccset követő sajtótájékoztatón alaposan kifakadt. „Gratulálok a Ferencvárosnak, de ma nem a jobb csapat nyert, néha ilyen a labdarúgás” – mondta, majd keményen bírálta Alejandro José Hernández Hernández játékvezetőt amiért nem kaptak meg egy gólt és egy tizenegyest.
A Ludogorec utóbbi hét meccséből csak egyet nyert meg, a hazai upában. Ezt már az új stábbal érte el a csapat, de egy ötmeccses nyeretlen széria után egy kupasiker és egy bajnoki döntetlen nem tűnik még egy új sorozatnak. A zsinórban 14-szeres bolgár bajnok már 11 ponttal van lemaradva a harmadik helyen a hazai pontvadászatban.
Ehhez képest a Fradi szinte szárnyal a nemzetközi porondon, jóval magasabban rangsorolt csapatokat győzött le. Robbie Keane csapata helyenként látványos játékkal, több vezéregyéniséggel rukkolt elő, és a két csapat legutóbbi meccse is adhat önbizalmat a hazaiaknak.
„Tudunk ezt-azt az ellenfélről, hiszen nemrég találkoztunk velük. A 4–1-es MTK-siker önbizalmat adhat egy ilyen meccs előtt” – jelezte Robbie Keane a meccs előtt. A Fradinak fontos lehet a meccs eleje, az első 15–20 percben, ha fel tudja tekerni a tempót, hibára kényszerítheti a bolgárokat.
Robbie Keane elmondta, minden lehetséges forgatókönyvre felkészítették a játékosokat, de az új edzővel így is veszélyes lehet a Ludogorec.
„Előzetesen sosem lehet tudni, hogy egy ilyen váltás hogyan sül el, de jól ismerjük a riválist és az eddigi meccsek alapján maximálisan fel tudtunk készülni. A sebességük mindenképpen figyelemreméltó, különösen támadásban. Ezek azok a mérkőzések, amelyeken minden futballista játszani akar, nem mellesleg arra is jók az ilyen találkozók, hogy az ember egy kicsit kiszakadjon a hazai bajnokságból. Természetesen nem tud majd mindenki játszani, és soha nem könnyű senkit sem kihagyni a csapatból, de végül a stábbal együtt döntést kell hoznunk. Mindig az adott mérkőzéshez illesztve választjuk ki azokat a futballistákat, akiket bizonyos okokból a legalkalmasabbnak tartunk arra, hogy a segítségünkre legyenek" – mondta Keane, aki mellett Kristoffer Zachariassen volt még ott a sajtótájékoztatón. Ő elmondta, a Ludogorec félelem nélkül léphet pályára, de a Fradinak önbizalommal kell fellépnie és éreztetni az ellenféllel, hogy itt nincs keresnivalója.
Todor Zsivondov a játékosai sebességében, a megnyert párharcokban és a gyors ellentámadásokban bízik. A Transfermarkt szerint a két csapat értéke nagyjából megegyezik, 50 millió euró környékén. A Ludogorec játékosai közül a legnagyobb név továbbra is Bernard Tekpetey, de a 27 éves ghánai csatár hétvégén megsérült, műtéten esett át, miután eltört az arccsontja, a bolgárok szerint minimum 10 nap kihagyás vár rá.
A Fradi a szokásoknak megfeleően Varga Barnabásban bízhat, aki az El-ben eddig két gólos és a Ludogorec ellen is szerzett két gólt a hazai BL-selejtezőn. A Fradi a későbbiekben a Fenerbahce, a Rangers, a Panathinaikosz és a Nottingham csapataival találkozik majd.
Az új El-formátumban az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőbe megy, a 9–24. helyezettek playoff-körbe kerülnek, 25–36. helyezettek búcsúznak.
Meddig jut a Fradi?
