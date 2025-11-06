A Fradi három meccsen hét pontot gyűjtött, és újabb győzelemmel óriási lépést tehet a tavaszi folytatás felé. Tavaly éppen 10 pont elég volt a továbbjutáshoz a playoff-körbe, a Fradinak akkor 12 pontja volt, de a zöld-fehérek most egyenes ági, nyolcaddöntős helyen állnak a tabellán, egészen pontosan a hetedik helyen, és a Fottball Meets Data szerint már most 72 százalék esélye van a tavaszi folytatásra. Robbie Keane csapata az előzetes várakozásokat felülmúlva 1–1-et játszott itthon a Plzennel, idegenben verte a Genket (1–0), majd Salzburgban is diadalmaskodott (3–2).

A Fradi nemrég már legyőzte a Ludogorec csapatát

Fotó: Mirkó István

A Fradi most várja a legkedvezőbb helyzetből a Ludogorec csapatát?

A Ludogorec gödörbe került: az El-ben a Malmö ellen még nyert idegenben, aztán hazai pályán kikapott a Betistől (0–2), Bernben pedig a Young Boys fordított (3–2) – így három forduló után csupán három pontja van, és a továbbjutó zónán kívül ragadt. A gyenge sorozat nyomán menesztették Rui Mota vezetőedzőt, a csapatot ideiglenesen a második gárda trénere, Todor Zsivondov készíti fel, a kupában 3–2-re nyertek, a bajnokságban 0–0-ra végeztek Varnában.

A Ludogorecnek nem lesz könnyű dolga további pontzserzésekkel az El-ben, hiszen a Fradi után a Celta Vigo, a PAOK, a Rangers és a Nice vár rá.

A két klub története szorosan összefonódott az elmúlt években. 2019 nyarán a BL-selejtezőben kettős Fradi-siker született (2–1, 3–2), ám mindkét csapat az Európa-liga csoportkörébe került. Itt a bolgárok 3–0-ra nyertek az Üllői úton, a visszavágó 1–1 lett. 2025 augusztusában ismét BL-selejtezőben találkoztak: Razgradban 0–0, Budapesten 3–0 lett a Fradinak. Összességében a mérleg a Fradi felé billen (6 meccs: 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség), de az El-ben a bolgárok még nem kaptak ki a Groupamában – ezt a rossz hagyományt most írhatja felül Keane csapata.

A Ludogorecnél nehezen viselték a vereséget, a bolgárok portugál edzője, Rui Mota a meccset követő sajtótájékoztatón alaposan kifakadt. „Gratulálok a Ferencvárosnak, de ma nem a jobb csapat nyert, néha ilyen a labdarúgás” – mondta, majd keményen bírálta Alejandro José Hernández Hernández játékvezetőt amiért nem kaptak meg egy gólt és egy tizenegyest.