A testület szerdai állásfoglalása szerint a Fradi szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként, ezért pénzbüntetéssel és egy mérkőzésre szóló felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a fővárosi klub.
Szektorbezárással büntették a Fradit
Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt az MLSZ elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását
- írja az MTI.
Az ETO-nak, a Diósgyőrnek, a Nyíregyházának és a Paksnak több mérkőzés összevont eljárása után pénzbüntetést kell fizetnie szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt. Az NB II-ben hasonló okokból a Békéscsaba és a Kecskemét kapott pénzbírságot.
