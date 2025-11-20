A testület szerdai állásfoglalása szerint a Fradi szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak a Kazincbarcika vendégeként, ezért pénzbüntetéssel és egy mérkőzésre szóló felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a fővárosi klub.

A Fradi szurkolói miatt büntetett az MLSZ

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Szektorbezárással büntették a Fradit

Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt az MLSZ elrendelte a korábban kiszabott, felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását

- írja az MTI.

Az ETO-nak, a Diósgyőrnek, a Nyíregyházának és a Paksnak több mérkőzés összevont eljárása után pénzbüntetést kell fizetnie szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt. Az NB II-ben hasonló okokból a Békéscsaba és a Kecskemét kapott pénzbírságot.