A Ferencváros a 12. fordulót megelőzően három meccs óta volt nyeretlen az NB I-ben. A Fradi utoljára szeptember 28-án győzött a bajnokságban, akkor az ETO-t verték 2-0-ra. Robbie Keane, a zöld-fehérek edzője a ZTE elleni vereséget követően, alaposan lehordta a játékosait, azaz várható volt, hogy ezúttal egy teljesen más felfogású Fradi lép majd pályára.

Robbie Keane szenvedélyessége átragadt a Fradi játékosaira

Fotó: Mirkó István

Váratlan hőse lett a Fradinak

A zöld-fehérek hatalmas elánnal kezdtek, az MTK jóformán a labdát sem látta az első negyedórában. A Fradi támadósora Tóth Alexszel, Gruber Zsomborral, Varga Barnabással sorra szállította a gólhelyzeteket. Közben Stefan Gartenmannért kellett izgulni, miután a címvédő dán védője összecsúszott Kerezsi Zalánnal és húzta a lábát. A 18. percben Kanichowsky bombáját tolta a léc fölé Demjén, amiből szöglettel jöhetett a Ferencváros. A kis szöglet utáni beadást pedig ki más, mint Gartenmann csúsztatta a jobb alsó sarokba. A sérült védőt még ugyanabban a percben lecserélte Robbie Keane.

A folytatásban is maradt a nyomasztó Fradi-fölény, a hazaiak a szünetig még több gólt is rúghattak volna, és eldönthették volna a meccset.

Szünet után ugyanott folytatódott a mérkőzés, ahol abbamaradt, Demjénnek azonban igazán nagyot csak a 69. percben kellett védenie, amikor Gruber löbbölt passza után Cadu lőtt kapásból. A védésből szöglet lett, a szögletből pedig gól: Gruber beadása után a Gartenmann helyére beállt Szalai Gábor fejelt az MTK kapujába (2-0).

A mérkőzés végleg azonban tíz perccel később dőlt el, amikor a 80. percben egy újabb szögletet követően Varga Barnabás megszerezte a 80. élvonalbeli gólját, egyúttal sorozatban a hetedik meccsen volt eredményes a bomba formában lévő válogatott csatár.

Két perccel később az 50. NB I-es meccsén szereplő Nagy Barnabás 14 méterről gyönyörű gólt lőtt a jobb felső sarokba (4-0). A gólszerzőt egy kisebb sérülés után azonnal le kellett cserélni, a helyére érkező Lisztes Krisztián pedig kis híján két percen belül megszerezhette első gólját a visszatérése után. A 89. percben csak megjött az ötödik hazai gól, igaz Cadu a saját kapujába bombázta a labdát, amikor megpróbálta kivágni Molnár Ádin beadását.