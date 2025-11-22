Az első meglepetés a meccsen az volt, hogy a parádés formában lévő Varga Barnabás nem kezdett a Fradi csapatában, de erről Robbie Keane, a hazaiak vezetőedzője még a kezdősípszó előtt elmondta, hogy mindez azért történt, mert kisebb betegséggel küzd a válogatott támadó (így a kispadon kapott csak helyet). A második már a találkozón volt, a harmadik percben ugyanis egy levágódó lövést követően Manner hatalmas gólt rúgott Dibusznak, ezzel a vendégek megszerezték a vezetést a Groupama Arénában.

A Fradi kétgólos hátrányba került a félidőre

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi félóra után nehéz helyzetbe került

Itt nem álltak meg a vendégek, a 14. percben a gólszerző Manner Szalai mellett eresztett meg egy jó lövést, de Dibusz szépen védett.

A Fradi hamar magára talált, Levi és Joseph nagy lövései jelezték, hogy a regnáló bajnok nem hagyja annyiban a dolgot, de ezek a próbálkozások célt tévesztettek. Aztán a 27. percben Joseph remek lövésénél már védeni kellett a vendégek kapusának lábbal. Ehhez képest nem az egyenlítés jött, hanem egy kontra gól, méghozzá Kovácsréti révén, amivel már 2-0-ás előnybe került a Nyíregyháza a 30. percre, ami tíz perccel később lehetett volna 3-0 is, de Dibusz hatalmas bravúrral mentett szögletre.

A szünetig nem változott az eredmény, 2-0-ás vendég előnnyel mentek el a csapatok pihenni. Robbie Keane a második félidőben kihasználta mind az öt cserelehetőségét, előbb egyből beküldte Cadut, Grubert és Abu Fanit, majd 60 perc után beállt két friss támadó, Yusuf és Varga is. Támadóbb is lett az FTC, az új emberekkel rohamozták a vendégek kapuját, akik jól állták a sarat. A 81. percben aztán pár percig állt a játék, lehetséges büntetőt vizsgált a VAR Varga Barnabással szemben (a csereként beállt Kovács volt a vétkes), amit rövid videózás után a bíró meg is adott a 83. percben. Ekkor Gruber állt a labda mögé és magabiztosan értékesítette a büntetőt, 2-1-re módosítva az állást. Konkrétan egy perc nem telt el a szépítés után, amikor a szintén csereként beküldött Toma egy vendég akció után Oláh kiugratását lőtte be a kapuba, amivel 3-1 lett a Nyíregyházának.