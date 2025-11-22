A bajnoki címvédő Fradi az idei szezonban már a hetedik meccsén maradt nyeretlen, és jelenleg csak a harmadik helyen áll a tabellán. A Nyíregyháza elleni kudarc után Robbie Keane, a Fradi ír edzője kikelt magából, és elfogadhatatlannak nevezte játékosai teljesítményét.

A Nyíregyháza története során először győzte le a Fradit a fővárosban

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi edzője kiakadt a játékosaira

A mérkőzés lefújása után Robbie Keane először az M4 Sport kamerája előtt kezdte az értékelést.

Az elsőtől az utolsó percig elfogadhatatlan volt a mai teljesítményünk, a legrosszabb játékot nyújtotta a csapat, amióta itt vagyok. Mindenkit lecserélhettem volna, elfogadhatatlan volt a játékunk”

– kezdte a Fradi edzője.

Robbie Keane kifakadt a játékosaira a találkozó után

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

„Nem szeretek veszíteni, de meg tudok birkózni a vereséggel. A csapatomtól mindig a futball legalapvetőbb elemeit várom el: a kemény munkát, sok futást, intenzív játékot és hogy akarják a győzelmet. Ezek a futball alapjai, de ebből semmit nem mutattunk ma este. Elmondtam a játékosaimnak, nem elfogadható, ha csak a legerősebb ellenfelek ellen teszik oda magukat. Most edzőként döntést kell hoznom: csak azokat fogom pályára küldeni, akik tényleg küzdeni akarnak ezért a mezért” – folytatta Robbie Keane, aki hangsúlyozta, hogy a csütörtöki Európa-liga-meccsre mindenkinek össze kell kapnia magát.

A Ferencváros a 2025/26-os szezonban 7 hazai bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyert meg és hármat elveszített.

Idegenben nincsenek problémáink, hazai pályán egyszerűen kevés, amit nyújtunk. A riválisainknak ez a legkeményebb mérkőzésük kellene legyen, de a játékosaim inkább megkönnyítik az ellenfelek dolgát. Ne aggódjanak, biztosíthatok mindenkit: ez meg fog változni”

– tette hozzá az ír szakember.

Robbie Keane: Nem érdemeltünk semmit!

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Ferencváros edzője kiemelte, hogy ha a dolgok nem változnak, személyi változások lesznek.

Mondtam a fiúknak a lefújás után, hogy az nem lehet, hogy csak a nagy csapatok ellen akarnak teljesíteni. Bárki ellen, minden egyes mérkőzésen meg kell mutatni. Most nem érdemeltünk semmit, nem láttam szívet, küzdeni akarást. Az ellenfél viszont az első perctől kezdve dominált, mindent megtettek a győzelemért, és meg is érdemelték azt. Mindhárom gólunkat bedobásból kaptuk, valószínűleg személyi változtatásokra lesz szükség. Az első két gól is így született, és miután szépíteni tudtunk, amit nem érdemeltünk meg, egyből kaptunk még egy gólt bedobásból. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de elmondom még egyszer, hogyha nem változnak a dolgok, személyi változtatásokat kell eszközölnünk”

– értékelt a Ferencváros edzője.