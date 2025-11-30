Az Európa-ligában csodásan menetelő, az NB I-ben viszont már három vereségnél járó Fradi a 15. fordulóban a Puskás Akadémia otthonába látogatott. A felcsúti mérkőzést ezúttal Varga Barnabás kihagyta, azonban ennek ellenére is inkább Robbie Keane együttese számított a meccs esélyesének.

A Fradi a Puskás Akadémia otthonába látogatott a 15. fordulóban

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen

Hornyák Zsolt együttese kezdte veszélyesebben a rangadót, Colley már a 2. percben vezetést szerezhetett volna, ám Dibusz óriási bravúrral hárította az emelési kísérletét, majd a gambiai csatár újabb lehetősége is kimaradt. Idővel a Fradi is éledezett, a 34. percben Tóth Alex beadása után Raemaekers kapuba tartó fejesét szedte ki Szappanos, aki nem sokkal később egymás után két nagy védést is bemutatott Tóth és Gruber lövéseinél. Az első félidőben a kapusok voltak a mezőny legjobbjai, gólt nem láthatott a Pancho Aréna közönsége.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A második félidőből 10 perc sem telt el, és vezetést tudott szerezni a Fradi egy remekbe szabott góllal.

Makreckis passzolt Kanikovszkihoz, aki a 16-os előteréből csodásan tekert a kapu bal oldalába,

Szappanos nem érhetett oda a precízen helyezett lövésre. Az 58. percben Golla buktatta Grubert a büntetőterületen belül, melyet követően Rúsz Márton játékvezető azonnal 11-est ítélt. A labda mögé a sértett állt, és nem hibázott, magabiztosan lőtt laposan a kapu jobb oldalába.

A 67. percben Dárdai lőtt a kapuba, majd a videoszobában azt vizsgálták, hogy a Puskás támadója nem volt-e lesen. Percekig állt emiatt a játék, majd kiderült, hogy nem volt les, a gólt megadták.

A 82. percben Yusuf reklamált 11-est, miután Németh András kezét érintette a labda, de a játékvezető nem ítélt újabb büntetőt a zöld-fehérek javára. A 86. percben Zachariassen lezárhatta volna a meccset, Szappanos azonban újabb hatalmas bravúrt mutatott be.

A Puskás nem adta fel, a hosszabbításban is küzdött az egyenlítésért, de a Fradinak is volt még hatalmas helyzete az utolsó percekben, ám Zachariassen kihagyta a ziccert. A legvégén veszélyes helyről végezhettek el szabadrúgást a hazaiak, Dárdai azonban a sorfalba bombázott, egészen pontosan Ötvöst találta telibe. Az eredmény végül már nem változott, a Fradi 2-1-re nyert, ezzel pedig feljött a tabella második helyére.