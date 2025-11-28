„Az én mentalitásom az, hogy minden alkalommal győzelemre játszunk, de az élet és a futball produkál olyan eseményeket, amelyeknél reálisnak kell lennünk, el kell fogadnunk a döntetlent. Isztambulban, ebben a stadionban szinte lehetetlen csak úgy nyerni. Azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtottak a futballistáim, akik minden dicséretet megérdemelnek. Az első félidő végén két góllal vezethettünk volna, miközben az ellenfélnek igazán nagy helyzete nem is volt a szünetig” – mondta Robbie Keane, akit rögtön az első kérdéssel felbosszantottak, ugyanis a Fradi-edzőnek nem tetszett, hogy újra a Nyíregyháza elleni meccs került szóba, pedig csak annyit kérdeztek, elégedett-e a reakcióval, amit a csapata mutatott.

A Fradi edzője rég volt ilyen elégedett a csapatával

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

A Fradi még mindig veretlen az Európa-ligában

Keane elmondta, vannak meccsek, amelyek bizonyos játékosokat kívánnak meg, ezért is kezdett Naby Keita.

„Bizonyos mérkőzések esetében bizonyos játékosokra van szükség. Naby nagy rutinnal rendelkezik az ehhez hasonló meccsekről, ismeri ezt a hangulatot, a helyszínt, és nyugodtan állt hozzá a feladatához” – mondta Keane, aki kiemelte a középpálya másik két tagját Kristoffer Zachariassent és Gavriel Kanichowskyt is, akik rengeteget futottak labda nélkül.

„Hihetetlen volt a csapat teljesítménye, taktikai szinten is hibátlan volt.

Kétszer is kapufát rúgtunk, a srácok elképesztőek voltak. Miután betaláltunk, gólt kaptunk, de mondtam a játékosaimnak, hogy ez így óriási volt. Nem is tudom, talán hatvanmilliós játékos állt be a kispadról Durán személyében, nagyon jó az ellenfél, viszont kiválóan teljesítettünk, nagyon jól játszottunk, mindenkinek elismerésem” – mondta Keane az M4 Sportnak.

Robbie Keane szerint a középpálya tökéletesen működött

Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU

„Volt, amikor jól uraltuk a mérkőzést, de ők is. Viszont abban a tekintetben, hogy mennyire nem engedtük az ellenfelet túl veszélyessé válni, és ahogy megállítottuk őket a középpályán, az fantasztikus volt. Keita és Kanichowsky is jól teljesített, de ahogy Zachariassen is levadászta a labdát… ezért is választottuk ezt a felállást, meg kell találni a megfelelő embereket, ez az ő meccsük volt. És akik beálltak a kispadról, ők is nagyon jól játszottak. Összességében, itt szinte lehetetlen nyerni, olyan hangulat van, ilyen játékosokkal, ilyen csapat ellen… hallották, mi volt. Elképesztő volt, ettől függetlenül a játékosokban nem volt félelem, nyugodtan szóltam én is hozzájuk, és a fő üzenetem az is volt, hogy legyenek nyugodtak, a hangulat már adott, ebbe nem kell még jobban belemenni, egyszerűen maradjanak higgadtak” – mondta Keane a Fenerbahce elleni meccs után.