Az ír csapat a Puskás Arénában mesterhármasig jutó Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re legyőzte a magyar válogatottat a vb-selejtezősorozat utolsó fordulójában, ezzel Marco Rossi együttese lemaradt a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyről. A válogatott szünetet követően a bajnoki címvédő Ferencváros a Nyíregyháza együttesét fogadta a Groupama Arénában. A találkozó előtt megkérdezték Robbie Keane-t, a Fradi ír edzőjét, hogy hogyan érintette a múlt a vasárnapi találkozó.

A Fradi edzője a 2002-es világbajnokságon szerepelt az ír válogatottal

Fotó: Odd Andersen/AFP

A Fradi edzője a magyarok vb-szerepléséről beszélt

„20 évig játszottam a válogatottban és csak egyszer szerepeltem világbajnokságon, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz kijutni. Ír vagyok, természetesen büszke az eredményre, de a saját játékosaim miatt le voltam sújtva” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, aki hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott számára is el fog jönni az idő.