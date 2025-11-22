Live
A labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában a címvédő Ferencváros a Nyíregyháza csapatát fogadta a Groupama Arénában. A találkozó előtt Robbie Keane, a Fradi ír edzője elmondta, hogyan érintette hazája válogatottjának Puskás Arénában aratott drámai vb-selejtezős győzelme.

Az ír csapat a Puskás Arénában mesterhármasig jutó Troy Parrottnak köszönhetően 3-2-re legyőzte a magyar válogatottat a vb-selejtezősorozat utolsó fordulójában, ezzel Marco Rossi együttese lemaradt a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyről. A válogatott szünetet követően a bajnoki címvédő Ferencváros a Nyíregyháza együttesét fogadta a Groupama Arénában. A találkozó előtt megkérdezték Robbie Keane-t, a Fradi ír edzőjét, hogy hogyan érintette a múlt a vasárnapi találkozó

A Fradi edzője a 2002-es világbajnokságon szerepelt az ír válogatottal
A Fradi edzője a 2002-es világbajnokságon szerepelt az ír válogatottal
Fotó: Odd Andersen/AFP

A Fradi edzője a magyarok vb-szerepléséről beszélt

„20 évig játszottam a válogatottban és csak egyszer szerepeltem világbajnokságon, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz kijutni. Ír vagyok, természetesen büszke az eredményre, de a saját játékosaim miatt le voltam sújtva” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Robbie Keane, aki hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott számára is el fog jönni az idő.

