A német Sky Sports arról számolt be, hogy a Fradi 9-szeres magyar válogatott labdarúgója iránt sorban állnak az európai topcsapatok. A Ferencváros fiatal játékosa állítólag az elmúlt hónapokban hívta fel magára a külföldi klubok figyelmét, miután a hazai és a nemzetközi porondon is kimagasló teljesítményt nyújtott.
A Juventus mellett Bundesliga-csapatok is felfigyeltek a Fradi legértékesebb játékosára
A portál információi szerint Tóth Alex német Bundesliga-csapatok mellett a Juventus célkeresztjébe került, de a 36-szoros olasz bajnok klub áll a legközelebb a megszerzéséhez, noha egyelőre még nem tett ajánlatot a Ferencvárosnál.
A fiatal magyar középpályás – akire a Sky Sports már az „új Szoboszlaiként” hivatkozik – pici értékét a Transfermarkt 5 millió euróra taksálja, amivel jelenleg az NB I legértékesebb játékosa, de a portál szerint akár 15 millió eurót is fizethetnek érte.
Bár a magyar válogatottban egyre több szerephez jutó futballista szerződése 2027 nyaráig szól a magyar rekordbajnoknál, de ha valóban befut érte egy ilyen hatalmas ajánlat, akkor nehezen elképzelhető a zöld-fehéreknél maradása.
Tóth Alex lehet a legdrágább játékos, akit valaha eladtak az NB I-ből
Amennyiben a Ferencvárosnak tényleg sikerülne nyélbe ütnie az üzletet és 15 millió euróért értékesítené Tóth Alexet, azzal óriási átigazolási rekord születne a magyar élvonalban. A jelenleg csúcsot Lisztes Krisztián tartja, akiért az Eintracht Frankfurt 2023 nyarán közel 6 millió eurót (2,4 milliárd forintot) fizetett az FTC-nek.
