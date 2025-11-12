Fülöp Márton 1992-ben a BVSC-ben kezdte a pályafutását, majd 1995-ben az MTK Budapest játékosa lett, ahol a felnőttek között is bemutatkozott. Tehetsége korán feltűnt a külföldi megfigyelőknek, és 2004-ben a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Bár a londoni klubnál Paul Robinson és Radek Černý mögött többnyire a kispadon kapott helyet, kölcsönben több angol csapatban is megmutathatta magát: a Chesterfieldben, a Coventry Cityben és a Sunderlandben is védett.
A Sunderland végül 2007-ben végleg leigazolta. Innen további kölcsönszerződések következtek – Leicester City, Stoke City, Manchester City –, majd 2010-ben az Ipswich Townhoz igazolt.
Később a West Bromwich Albion és a görög Aszterasz Tripolisz csapatában folytatta. Utóbbinál érte el pályafutása csúcspontját: a klub történetének addigi legjobb eredményét produkálta velük, amikor a 2012/13-as szezonban negyedikek lettek a bajnokságban, és bejutottak a Görög Kupa döntőjébe.
Fülöp Márton a válogatott erőssége volt
A magyar válogatottban Lothar Matthäus kapitánysága alatt 2005. május 31-én, Franciaország ellen debütált. Összesen 24 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, és ezek közül kilencszer gólt sem kapott. Utoljára 2011. március 29-én, Amszterdamban, a hollandok elleni mérkőzésen védett a nemzeti csapatban.
Napra pontosan tíz éve, azon az estén távozott, amikor a magyar válogatott történelmi győzelmet aratott Norvégia ellen az Európa-bajnoki pótselejtezőn. A csapat gyászszalaggal lépett pályára, és 1-0-ra legyőzte az északiakat, három nappal később a visszavágón is diadalmaskodott. A siker 44 év után újra kijutást jelentett az Európa-bajnokságra. Akkor sokan úgy érezték: Király Gábor mellett ott volt Fülöp Márton is, és fentről segítette barátját.
Ugyanezen a napon, 2015. november 12-én hunyt el Várhidi Pál, a magyar labdarúgás egyik meghatározó alakja. Az Újpesti Dózsa kiváló hátvédje volt, tagja az 1954-es világbajnoki keretnek, az „Aranycsapat” korszakában. Edzőként is maradandót alkotott: az Újpesttel négy bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet szerzett, csapatai a hazai és nemzetközi porondon is elismerést vívtak ki. Pályafutása és szakmai öröksége fia, Várhidi Péter munkájában is továbbélt, aki később a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett.
Az MTK megemlékezése
A tízéves évfordulón az MTK Budapest is megemlékezett korábbi játékosáról. A klub a hivatalos Facebook-oldalán megható videót tett közzé, amelyben így fogalmaztak:
„Már 10 éve annak, hogy elhunyt Fülöp Márton. Rá emlékezünk.” A bejegyzésben fotókkal idézik fel Fülöp Márton nagyszerű pályafutását.
