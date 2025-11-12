Fülöp Márton 1992-ben a BVSC-ben kezdte a pályafutását, majd 1995-ben az MTK Budapest játékosa lett, ahol a felnőttek között is bemutatkozott. Tehetsége korán feltűnt a külföldi megfigyelőknek, és 2004-ben a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Bár a londoni klubnál Paul Robinson és Radek Černý mögött többnyire a kispadon kapott helyet, kölcsönben több angol csapatban is megmutathatta magát: a Chesterfieldben, a Coventry Cityben és a Sunderlandben is védett.

Fülöp Márton a labdarúgás legmagasabb szintjén, a Premier League-ben is megmutatta tehetségét

Fotó: AFP

A Sunderland végül 2007-ben végleg leigazolta. Innen további kölcsönszerződések következtek – Leicester City, Stoke City, Manchester City –, majd 2010-ben az Ipswich Townhoz igazolt.

Később a West Bromwich Albion és a görög Aszterasz Tripolisz csapatában folytatta. Utóbbinál érte el pályafutása csúcspontját: a klub történetének addigi legjobb eredményét produkálta velük, amikor a 2012/13-as szezonban negyedikek lettek a bajnokságban, és bejutottak a Görög Kupa döntőjébe.

Fülöp Márton a válogatott erőssége volt

A magyar válogatottban Lothar Matthäus kapitánysága alatt 2005. május 31-én, Franciaország ellen debütált. Összesen 24 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, és ezek közül kilencszer gólt sem kapott. Utoljára 2011. március 29-én, Amszterdamban, a hollandok elleni mérkőzésen védett a nemzeti csapatban.