Tíz éve, 2015. november 12-én hunyt el Fülöp Márton, a magyar válogatott kapusa. A mindössze 32 évesen távozott sportoló 24-szer szerepelt a nemzeti csapatban, és a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben is futballozott.

Fülöp Márton 1992-ben a BVSC-ben kezdte a pályafutását, majd 1995-ben az MTK Budapest játékosa lett, ahol a felnőttek között is bemutatkozott. Tehetsége korán feltűnt a külföldi megfigyelőknek, és 2004-ben a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Bár a londoni klubnál Paul Robinson és Radek Černý mögött többnyire a kispadon kapott helyet, kölcsönben több angol csapatban is megmutathatta magát: a Chesterfieldben, a Coventry Cityben és a Sunderlandben is védett.

FülöpMártonlabdarúgó, kapus, Fülöp Márton, labdarúgó, kapus, Manchester City's on-loan Hungarian goalkeeper Marton Fulop in action during the English Premier League football match between Manchester City and Aston Villa at the City Of Manchester Stadium in Manchester, north-west England on May 1, 2010. AFP PHOTO/ANDREW YATES<br /><br />FOR EDITORIAL USE ONLY Additional licence required for any commercial/promotional use or use on TV or internet (except identical online version of newspaper) of Premier League/Football League photos. Tel DataCo +44 207 2981656. Do not alter/modify photo.
Fülöp Márton a labdarúgás legmagasabb szintjén, a Premier League-ben is megmutatta tehetségét
Fotó: AFP

A Sunderland végül 2007-ben végleg leigazolta. Innen további kölcsönszerződések következtek – Leicester City, Stoke City, Manchester City –, majd 2010-ben az Ipswich Townhoz igazolt.

Később a West Bromwich Albion és a görög Aszterasz Tripolisz csapatában folytatta. Utóbbinál érte el pályafutása csúcspontját: a klub történetének addigi legjobb eredményét produkálta velük, amikor a 2012/13-as szezonban negyedikek lettek a bajnokságban, és bejutottak a Görög Kupa döntőjébe.

Fülöp Márton a válogatott erőssége volt

A magyar válogatottban Lothar Matthäus kapitánysága alatt 2005. május 31-én, Franciaország ellen debütált. Összesen 24 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, és ezek közül kilencszer gólt sem kapott. Utoljára 2011. március 29-én, Amszterdamban, a hollandok elleni mérkőzésen védett a nemzeti csapatban.

Galéria: Tíz éve halt meg Fülöp Márton, a magyar válogatott kapusa
Tíz éve halt meg Fülöp Márton, a magyar válogatott kapusa

Napra pontosan tíz éve, azon az estén távozott, amikor a magyar válogatott történelmi győzelmet aratott Norvégia ellen az Európa-bajnoki pótselejtezőn. A csapat gyászszalaggal lépett pályára, és 1-0-ra legyőzte az északiakat, három nappal később a visszavágón is diadalmaskodott. A siker 44 év után újra kijutást jelentett az Európa-bajnokságra. Akkor sokan úgy érezték: Király Gábor mellett ott volt Fülöp Márton is, és fentről segítette barátját.

Ugyanezen a napon, 2015. november 12-én hunyt el Várhidi Pál, a magyar labdarúgás egyik meghatározó alakja. Az Újpesti Dózsa kiváló hátvédje volt, tagja az 1954-es világbajnoki keretnek, az „Aranycsapat” korszakában. Edzőként is maradandót alkotott: az Újpesttel négy bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet szerzett, csapatai a hazai és nemzetközi porondon is elismerést vívtak ki. Pályafutása és szakmai öröksége fia, Várhidi Péter munkájában is továbbélt, aki később a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett.

Az MTK megemlékezése

A tízéves évfordulón az MTK Budapest is megemlékezett korábbi játékosáról. A klub a hivatalos Facebook-oldalán megható videót tett közzé, amelyben így fogalmaztak:

„Már 10 éve annak, hogy elhunyt Fülöp Márton. Rá emlékezünk.” A bejegyzésben fotókkal idézik fel Fülöp Márton nagyszerű pályafutását.

