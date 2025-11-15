Live
Meghalt a Szívek szállodája és a Roseanne sztárja

A brazil labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 2-0-ra nyert Szenegál ellen. Carlo Ancelottinak azonban nem lehet felhőtlen az öröme, mert az Arsenal védőjét, Gabrielt sérülés miatt le kellett cserélni.

A londoni Emirates Stadionban rendezett találkozót Estevao és Casemiro első félidőben szerzett góljaival 2-0-ra megnyerték a brazilok, azonban az Arsenal védőjét, Gabriel Magalhaest a második félidőben le kellett cserélni.

Gabriel (jobbra) nem játszotta végig a mérkőzést
Fotó: IAN KINGTON / AFP

Gabriel megsérült

A 27 éves játékost a második félidőben Wesley váltotta, ami aggodalommal töltötte el a brazil edzői stábot, az Arsenal szurkolói pedig szintén megrémülhettek. Gabriel hosszú ideig feküdt a pályán, majd óvatosan sétált a kispadhoz. A brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti később megerősítette, hogy a sztárjátékos ágyéksérülést szenvedett.

Súlyos (sérülés)? Nem tudom, problémája volt az adduktorával, a orvosi stábnak holnap meg kell vizsgálnia. Nagyon sajnáljuk, nagyon csalódottak vagyunk, amikor egy játékos megsérül, 

remélem, hogy mihamarabb felépül” – mondta az olasz tréner.

Gabriel esetleges távolléte a lehető legrosszabb időpontban érinti az Arsenalt, 

amely a válogatott szünet után a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén lép pályára londoni riválisa, a Tottenham Hotspur ellen.

A közelgő Premier League-rangadó kapcsán a Spurnél is van ok az aggodalomra, hiszen a csapat szenegáli futballistája, Pape Matar Sarr is megsérült a brazilok elleni meccsen, így elképzelhető, hogy mindkét klub kulcsjátékosának ki kell majd hagynia a londoni derbit.

