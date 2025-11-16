Live
Diplomácia

Fontos bejelentés Kínával kapcsolatban – Szijjártó Péter elmondta, mi történt

Magyarország-Írország

Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt

Az olasz labdarúgó-válogatott alighanem pótselejtezőre kényszerül a jövő évi világbajnokság előtt. A Norvégia elleni csoportzárás előtt Gennaro Gattuso visszaemlékezett a csütörtöki, moldovai találkozóra, ahol az olasz szurkolók ellene (is) fordultak.

Olaszország a moldovai vb-selejtező hajrájáig nem tudott vezetést szerezni, de végül 2-0-ra győzött. Csoportjában így is szinte biztosan a pótselejtezőt érő második helyen zár az olasz válogatott, hiszen az éllovas Norvégia mögött hárompontos hátrányban van, és a rivális gólkülönbsége 17-tel jobb – azaz vasárnap este Milánóban Gennaro Gattuso együttesének legalább kilenc góllal kéne nyernie a norvégok ellen.

Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya ismét kitért a moldovai vb-selejtezőn látott szurkolói viselkedésre
Gennaro Gattuso, az olasz válogatott szövetségi kapitánya ismét kitért a moldovai vb-selejtezőn látott szurkolói viselkedésre
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Gattuso és az olasz szenátus elnöke egymásnak üzent

A moldovai találkozó végén az olaszokat idegenbe elkísérő mintegy ötszáz szurkoló hangos füttykoncertet adott, amelyet Gattuso később szégyennek nevezett. Az olasz szenátus elnöke, Ignazio La Russa ezután arról beszélt, hogy egy szövetségi kapitány nem nevezheti szégyennek a szurkolói fütyülését, ha az nem társul erőszakossággal, főleg mert ezúttal cselekedet látszólag motivációként hatott az olasz játékosokra. A Norvégia elleni vb-selejtező előtt adott sajtótájékoztatóján Gattuso reagált La Russa szavaira.

„Tisztelem La Russa véleményét, de nem tudom, hol volt a meccs időpontjában. Az biztos, hogy nem volt a stadionban és a televízión sem követte a történteket. 

Voltak ott olyan emberek, akik az ő halálát kívánták

– mondta az olaszok kapitánya. – Egyetértek azzal, hogy a füttyszót el kell fogadni, de itt nem erről volt szó, hanem sokkal komolyabb dolgokról, amelyeknek nem lenne szabad megtörténniük."

A négyszeres világbajnok olasz válogatott a legutóbbi két tornáról lemaradt, a jövő évi vb előtt pedig alighanem a márciusi pótselejtezőn kéne két mérkőzést nyernie ahhoz, hogy ne essen meg ismét ez a csúfság. Gattuso legalábbis hangsúlyozta, ő is tudja, hogy lehetetlennek ígérkezik a norvégok ellen aratott legalább kilencgólos győzelem.

Az olasz kapitány olyan reformot sürget, ami a vb-kijutás szempontjából a magyar válogatottnak is kedvezne
Szégyen, amit a csapatot elkísérő szurkolók műveltek
Olasz győzelem Izrael elleni balhéval: Gattuso Istenhez fohászkodik

Vb-lázban ég a világ!

