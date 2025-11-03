Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem akármilyen nap ez a mai. Nyolcvan éve, 1945. november 3-án született Gerd Müller világ- és Európa-bajnok, aranylabdás német labdarúgó, minden idők egyik legjobb támadója, akit hazájában csak „A nemzet bombázójaként" emlegettek.

A bajorországi Nördlingenben született Gerd Müller, napra pontosan 80 évvel ezelőtt.

Gerd Müller világbajnoki címig vezette a németeket
Gerd Müller világbajnoki címig vezette a németeket
Fotó: DPA

80 éve született Gerd Müller

A legenda szerint 

a macskaköves utcákon tanulta meg a labdakezelést, és a helyi futballcsapatban kezdett el játszani. A Bayern München 19 éves korában szerződtette és 15 éven át maradt a bajor csapatnál, amellyel mindent megnyert, amit csak klubszinten meg lehet nyerni. 

A Bayern akkor még a másodosztályban szerepelt, ám 1965-ben feljutott az élvonalba és megkezdődött azóta is tartó sikerszériája. Müller Münchenben 453 mérkőzésen 398 gólig jutott, hétszer lett a Bundesliga gólkirálya, négyszer bajnok és négyszer német kupagyőztes. Az egy idényben szerzett 40 bajnoki gólos rekordját az akkor szintén a bajoroknál játszó lengyel csatár, Robert Lewandowski a 2021-es szezonban döntötte meg. A Bayernben töltött évek után 1979-től három szezont az Egyesült Államokban, a Fort Lauderdale Strikers együttesében játszott és 1981-ben vonult vissza.

A nemzetközi színtéren 74 összecsapáson 66 találatig jutott, a támadósorban Müllert felvonultató Bayern a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK) 1974 és 1976 között sorozatban háromszor nyerte meg, egyszer-egyszer a Kupagyőztes Európa Kupájában (KEK, 1967) és 1976-ban az Interkontinentális Kupában is diadalmaskodott. 

Gerd Müller kétszer volt európai aranycipős, és 1970-ben kiérdemelte a legjobb játékosnak járó Aranylabdát.

A válogatottban 1966-ban mutatkozott be és 62 mérkőzésen 68 alkalommal talált a hálóba. A német nemzeti együttesben ennél többször csak Miroslav Klose volt eredményes, aki 2021-ben szerezte 69. gólját - igaz, neki majdnem kétszer ennyi, 132 mérkőzésre volt ehhez szüksége. 

Müller a Nationalelf mezében kilencszer lőtt mesterhármast, ezt azóta sem szárnyalták túl. Az 1970-es mexikói világbajnokságon tagja volt a bronzérmes csapatnak és tíz góljával ő lett a gólkirály, két számjegyű találatot azóta sem szerzett senki a vb-ken. 1972-ben Európa-bajnok és itt is gólkirály lett, a szovjetekkel szembeni fináléban kétszer volt eredményes. 

Pályafutása csúcsára négy évvel később, a hazai rendezésű világbajnokságon ért fel, ráadásul a hollandok elleni döntőben ő szerezte a győztes találatot, a címeres mezt aznap húzta magára utoljára.

A két világbajnokságon szerzett 14 góllal ő lett a tornák történetének legeredményesebb játékosa, ezt csak a 2006-os, szintén németországi világbajnokságon szárnyalta túl a brazil Ronaldo, őt pedig 2014-ben Klose előzte meg, de mindketten több mérkőzést játszottak. 

Müller 1972-ben összesen 85 gólt szerzett (ezt a naptári évre vonatkozó rekordot csak 2012-ben tudta megdönteni Lionel Messi), 1999-ben kilencedik lett az évszázad legjobb európai labdarúgóinak listáján. Mindössze Müller és Messi büszkélkedhet azzal, hogy megnyerte a világbajnokságot, a Bajnokok Ligáját, az Aranylabdát és az aranycipőt is.

Az alacsony, zömök, nem különösebben gyors csatár egyáltalán nem hasonlított arra, ahogy az ideális labdarúgót elképzelik. Ugyanakkor rövid távon hihetetlenül gyors, fejjátéka átlagon felüli, gólérzékenysége pedig még annál is jobb volt, szó szerint bármely helyzetből, akár a földön ülve, és bármely testrészével képes volt gólt szerezni.

 Rövid lábainak köszönhetően rendkívül alacsonyan volt a súlypontja, ezért gyorsan fordult, remek egyensúlyérzéke volt, amellyel rendszerint ki tudta billenteni a védőket a helyzetükből. Minden idők egyik legjobb hátvédje, a csapattárs Franz Beckenbauer azt mondta: Gerd annyira gyors volt, hogy ahányszor csak játszottam vele, soha nem volt esélyem.

Visszavonulását követően depresszióval és alkoholizmussal küzdött, a Bayern azonban nem hagyta magára. Rábeszélték az elvonókúrára, majd munkát ajánlottak neki, játékosmegfigyelőként, az ifi és a tartalékcsapat edzőjeként dolgozott. 2015 októberében jelentették be, hogy Alzheimer-kórral küzd, élete utolsó éveit egy idősotthonban töltötte. Gerd Müller 2021. augusztus 15-én, 75 éves korában hunyt el Wolfratshausenben.

80 éve ezen a napon született a németek aranylabdás legendája, Gerd Müller
80 éve ezen a napon született a németek aranylabdás legendája, Gerd Müller
Fotó: SVEN SIMON / SVEN SIMON

Az Adidas sportszergyár a nevét viselő kollekciót dobott piacra, 2008-ban, már életében róla nevezték el szülővárosa stadionját, ahol pályafutását kezdte, Nördlingenben 2022-ben szobrot is kapott. Ugyanebben az évben a France Football magazin bejelentette, hogy az év legeredményesebb góllövőjének járó díjat, amelyet 2021 óta minden évben az Aranylabdával együtt ítélnek oda, Gerd Müller-trófeának nevezik el.

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga.

Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. relegation FCB BAYERN aktuellsport Vertical FOOTBALL
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Gerd Muller aktuellsport Horizontal
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. European Cup Winners' Cup aktuellsport Vertical
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75 .. Gerd Muller aktuellsport Vertical
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. football FRG-Yugoslavia current sport Horizontal
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Atletico Madrid 2. Game FC Bayern Munich BRUESSEL aktuellsport Horizontal F
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. current sport soccer world championship 1974 Horizontal WORLD CHAMPION WORL
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Horizontal SPORT-ACTION WORLD CUP FINAL MATCH FOOTBALL BLACK AND WHITE PICTURE FULL LENGH ACTION
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Germany-Holland 2-1 aktuellsport Horizontal
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Gerd Muller aktuellsport Vertical
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Eintracht Koerbel Muenchen G.Mueller Frankfurt fc bayern current sport Hori
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. current sport Horizontal FOOTBALL
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Sepp Maier aktuellsport Vertical FOOTBALL
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. current sport Horizontal
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. scots current sport Vertical
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Sepp Maier aktuellsport Horizontal
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. current sport Horizontal FOOTBALL
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. 10 2009 2010 current sport Audi Cup 2009 database premium season0910 Horizo
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Horizontal PORTRAIT VERTICAL FULL-LENGTH FOOTBALL FRIENDLY MATCH
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. fOTBALL football player ball sport men JERSEY league game football game 1st league CLUB DRESS club SPORT SPORTS spo SP soccer s
Gerd Müller, egykori világ- és Európa bajnok német válogatott labdarúgó, akit minden idők egyik legjobb támadójának tartanak. Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. sports PHOTOMONTAGE aktuellsport Horizontal SPORT FOOTBALL BIRTHDAY
Galéria: Képeken a legendás Gerd Müller élete
1/21
Football legend Gerd MUELLER died at the age of 75. Archive photo; Gerd MUELLER Muller, soccer player FC Bayern Munich, single action, single action, jubilation, goaljubel, cheers, whole figure, whole body, here in the relegation game, promotion round game for the Bundesliga, FC Bayern Munich Munchen - FC Saarbruecken Saarbrucken 5: 0 on June 19, 1965 . (Photo by SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
  • Kapcsolódó cikkek:
A borzalmas állapotban lévő német fociválogatott szövetségi kapitánya egy nyugdíjasnak könyörög
Döbbenten nézik az angolok, ahogy halálba issza magát egyik kedvenc focistájuk
Szobrot emeltek Gerd Müller tiszteletére szülővárosában


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!