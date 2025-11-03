A bajorországi Nördlingenben született Gerd Müller, napra pontosan 80 évvel ezelőtt.

Gerd Müller világbajnoki címig vezette a németeket

Fotó: DPA

80 éve született Gerd Müller

A legenda szerint

a macskaköves utcákon tanulta meg a labdakezelést, és a helyi futballcsapatban kezdett el játszani. A Bayern München 19 éves korában szerződtette és 15 éven át maradt a bajor csapatnál, amellyel mindent megnyert, amit csak klubszinten meg lehet nyerni.

A Bayern akkor még a másodosztályban szerepelt, ám 1965-ben feljutott az élvonalba és megkezdődött azóta is tartó sikerszériája. Müller Münchenben 453 mérkőzésen 398 gólig jutott, hétszer lett a Bundesliga gólkirálya, négyszer bajnok és négyszer német kupagyőztes. Az egy idényben szerzett 40 bajnoki gólos rekordját az akkor szintén a bajoroknál játszó lengyel csatár, Robert Lewandowski a 2021-es szezonban döntötte meg. A Bayernben töltött évek után 1979-től három szezont az Egyesült Államokban, a Fort Lauderdale Strikers együttesében játszott és 1981-ben vonult vissza.

A nemzetközi színtéren 74 összecsapáson 66 találatig jutott, a támadósorban Müllert felvonultató Bayern a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK) 1974 és 1976 között sorozatban háromszor nyerte meg, egyszer-egyszer a Kupagyőztes Európa Kupájában (KEK, 1967) és 1976-ban az Interkontinentális Kupában is diadalmaskodott.

Gerd Müller kétszer volt európai aranycipős, és 1970-ben kiérdemelte a legjobb játékosnak járó Aranylabdát.

Gerd Müller would have turned 80 today. ❤️ pic.twitter.com/bFJbhUHp7e — FC Bayern world (@MiaSanmia863549) November 3, 2025

A válogatottban 1966-ban mutatkozott be és 62 mérkőzésen 68 alkalommal talált a hálóba. A német nemzeti együttesben ennél többször csak Miroslav Klose volt eredményes, aki 2021-ben szerezte 69. gólját - igaz, neki majdnem kétszer ennyi, 132 mérkőzésre volt ehhez szüksége.

Müller a Nationalelf mezében kilencszer lőtt mesterhármast, ezt azóta sem szárnyalták túl. Az 1970-es mexikói világbajnokságon tagja volt a bronzérmes csapatnak és tíz góljával ő lett a gólkirály, két számjegyű találatot azóta sem szerzett senki a vb-ken. 1972-ben Európa-bajnok és itt is gólkirály lett, a szovjetekkel szembeni fináléban kétszer volt eredményes.

Pályafutása csúcsára négy évvel később, a hazai rendezésű világbajnokságon ért fel, ráadásul a hollandok elleni döntőben ő szerezte a győztes találatot, a címeres mezt aznap húzta magára utoljára.

A két világbajnokságon szerzett 14 góllal ő lett a tornák történetének legeredményesebb játékosa, ezt csak a 2006-os, szintén németországi világbajnokságon szárnyalta túl a brazil Ronaldo, őt pedig 2014-ben Klose előzte meg, de mindketten több mérkőzést játszottak.

Müller 1972-ben összesen 85 gólt szerzett (ezt a naptári évre vonatkozó rekordot csak 2012-ben tudta megdönteni Lionel Messi), 1999-ben kilencedik lett az évszázad legjobb európai labdarúgóinak listáján. Mindössze Müller és Messi büszkélkedhet azzal, hogy megnyerte a világbajnokságot, a Bajnokok Ligáját, az Aranylabdát és az aranycipőt is.

Gerd Müller wäre heute 80 Jahre alt geworden.

Wir denken an dich! 🕊️



📷️ imago pic.twitter.com/5yd0GIwePs — DFB-Team (@DFB_Team) November 3, 2025

Az alacsony, zömök, nem különösebben gyors csatár egyáltalán nem hasonlított arra, ahogy az ideális labdarúgót elképzelik. Ugyanakkor rövid távon hihetetlenül gyors, fejjátéka átlagon felüli, gólérzékenysége pedig még annál is jobb volt, szó szerint bármely helyzetből, akár a földön ülve, és bármely testrészével képes volt gólt szerezni.

Rövid lábainak köszönhetően rendkívül alacsonyan volt a súlypontja, ezért gyorsan fordult, remek egyensúlyérzéke volt, amellyel rendszerint ki tudta billenteni a védőket a helyzetükből. Minden idők egyik legjobb hátvédje, a csapattárs Franz Beckenbauer azt mondta: Gerd annyira gyors volt, hogy ahányszor csak játszottam vele, soha nem volt esélyem.