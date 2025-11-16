Ezzel a góllal szereztünk vezetést az írek ellen – videó

Az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn hamar a kapu elé szegeztük az íreket, folyamatosan rúghatta Szoboszlai Dominik a szögleteket, aminek meglett az eredménye. A gyors magyar után sajnos hamar jött az ír gól is.
Szoboszlai Dominik kis szöglete után Kerkez Milos kapta a labdát, majd Szoboszlai beadása után Lukács Dániel fejelt Kelleher kapujába, így újabb gyors gól született a két csapat meccsén.
A gólt és az írek egyenlítését is ITT lehet megnézni.
Lukács Dániel szerezte a magyar gólt
A norvég játékvezető kicsit tanakodott, mert megnézték, nem volt-e lesen Lukács, de hamar kiderült, hogy szabályos volt a gól.
A folytatásban viszonylag hamar egyenlítettek az írek. Szalai Attil hozott össze egy tizenegyest, miután megrúgta Ogbene lábát. A tizenegyest Troy Parrott lőtte a kapuba.
A meccs ÉLŐ közvetítését itt tudja követni.
