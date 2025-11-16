Ezzel a góllal szereztünk vezetést az írek ellen – videó

Szoboszlai Dominik kis szöglete után Kerkez Milos kapta a labdát, majd Szoboszlai beadása után Lukács Dániel fejelt Kelleher kapujába, így újabb gyors gól született a két csapat meccsén.

Jött a gyors gól az írek ellen

Fotó: Mirkó István

Lukács Dániel szerezte a magyar gólt

A norvég játékvezető kicsit tanakodott, mert megnézték, nem volt-e lesen Lukács, de hamar kiderült, hogy szabályos volt a gól.

A folytatásban viszonylag hamar egyenlítettek az írek. Szalai Attil hozott össze egy tizenegyest, miután megrúgta Ogbene lábát. A tizenegyest Troy Parrott lőtte a kapuba.

