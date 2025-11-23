Live
Komolyan kíváncsiak lennénk a válaszra. Mármint arra, hogy hogy lehetett ezt a gólhelyzetet kihagyni, elpuskázni, elbénázni?

November írtuk, hogy egy marokkói csapat játékosa az évszázad gólhelyzetet hagyta ki. Erre föl jön egy német harmadosztályú bajnoki, ahol a Chemnitz egyik játékosa, csak annyit mondott: fogd meg a söröm!

Dejan Bozic alighanem élete gólhelyzetét hagyta ki Zwickauban
Dejan Bozic alighanem élete gólhelyzetét hagyta ki Zwickauban
Fotó: JAN FROMME / firo Sportphoto

Nincs kihagyhatatlan gólhelyzet

A jelek szerint igen... A német negyedosztály (Regionalliga) észak-keleti csoportjában szombaton lejátszott Zwickau–Chemnitz találkozón sima 4-0-s hazai siker született. Amiben komoly szerepet játszott a vendégek német támadója, Dejan Bozic, akinek sikerült ezt a helyzetet kihagynia.

Pedig Bozic ezen a szinten nem számít rossz csatárnak, higgyék el. Volt már gólkirály is, és az idei szezonban 13 meccsen 6 gólja és 2 gólpassza van, ami becsületes termés. Talán most úgy érezte, hogy olyan közelről üres kapura nem lenne méltó hozzá. Vagy már Zwickauban van a jereváni vakond...

 

