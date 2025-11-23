Live
Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

A labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen. A találkozó után az FTC gólszerzője, Gruber Zsombor elárulta, Robbie Keane vezetőedző a Liverpoollal példálózott a találkozó előtt.

A Nyíregyháza már a 30. percben kétgólos előnyben volt, és ugyan az FTC Gruber Zsombor tizenegyeséből a 84. percben szépített, a vendégek újabb gólt szerezve 3-1-re győztek. A zöld-fehérek a harmadik NB I-es vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki. A találkozó előtt az angol bajnok Liverpool is hazai pályán maradt alul, a Nottingham elleni Premier League-mérkőzésről Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is beszélt, mint azt Gruber utólag elárulta.

Az FTC magyar válogatott játékosa Gruber Zsombor a gólja ellenére vereséggel hagyta el a pályát a Nyíregyháza ellen
Fotó: Csudai Sándor

Gruber Zsombor szerint Robbie Keane óva intette az FTC-játékosokat a Liverpool-meccstől

„Az hiányzott leginkább, amire az edző is felhívta a meccs előtt a figyelmet: a Liverpool 3-0-ra égett a Nottingham Forest ellen, és nem szeretné ugyanezt látni. 

Sajnos már tíz perc után vezetett az ellenfél. Az történt, amit mondott az edző, hogy el kéne kerülni 

mondta az M4 Sportnak Gruber, aki kiemelte, hiába javult fel a Fradi játéka a szünet után, a jól védekező Nyíregyháza megérdemelten nyert.

A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre készülő Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.

Kubatov Gábor olyat tett a Fradi veresége után, amit még korábban soha – videó
Kiakadt a Fradi edzője: Nem érdemeltünk semmit!
Történelmi győzelmet aratott a Nyíregyháza a Fradi ellen – videó

