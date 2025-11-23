A Nyíregyháza már a 30. percben kétgólos előnyben volt, és ugyan az FTC Gruber Zsombor tizenegyeséből a 84. percben szépített, a vendégek újabb gólt szerezve 3-1-re győztek. A zöld-fehérek a harmadik NB I-es vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki. A találkozó előtt az angol bajnok Liverpool is hazai pályán maradt alul, a Nottingham elleni Premier League-mérkőzésről Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is beszélt, mint azt Gruber utólag elárulta.

Az FTC magyar válogatott játékosa Gruber Zsombor a gólja ellenére vereséggel hagyta el a pályát a Nyíregyháza ellen

Fotó: Csudai Sándor

Gruber Zsombor szerint Robbie Keane óva intette az FTC-játékosokat a Liverpool-meccstől

„Az hiányzott leginkább, amire az edző is felhívta a meccs előtt a figyelmet: a Liverpool 3-0-ra égett a Nottingham Forest ellen, és nem szeretné ugyanezt látni.

Sajnos már tíz perc után vezetett az ellenfél. Az történt, amit mondott az edző, hogy el kéne kerülni

– mondta az M4 Sportnak Gruber, aki kiemelte, hiába javult fel a Fradi játéka a szünet után, a jól védekező Nyíregyháza megérdemelten nyert.

A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre készülő Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.