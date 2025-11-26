Pep Guardiola kedden századik alkalommal irányította a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában, amivel Sir Alex Ferguson és Arsene Wenger után mindössze a harmadik edző, aki elérte ezt a mérföldkövet egy angol csapat élén, ám az 50. BEK/BL-győzelmét arató Bayer Leverkusen elrontotta a spanyol edző jubileumát.

Guardiola csak a fejét vakarta a Leverusen ellen

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Guardiola cseppet sem volt elégedett csapata játékával, amit jól mutat, hogy már a szünetben hármat cserélt, miután a Bundesliga-csapat Grimaldo találatával egygólos előnybe került az első félidőben. Azonban a fordulás után sem találta a ritmust a City, sőt egy gyors leverkuseni találat el is döntötte a három pont sorsát.

Guardiola megbánta, hogy felforgatta a csapatát

A spanyol tréner talán sejthetett valamit, mivel már a meccs előtti hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a City edzőjeként több csalódást kellett eddig átélnie a BL-ben, mint felemelő pillanatot, a mostani 2-0-s vereség pedig egyértelműen kudarc. Még úgy is, hogy Guardiola a hétvégi Newcastle elleni vereség után nem kevesebb, mint tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán. Guardiola a lefújás után a saját maga felelősségéről is beszélt, miután elismerte, hogy „túl sokat” változtatott a csapata összeállításán.

„El kell fogadnom” – mondta Guardiola a kezdőcsapatot érintő kritikákról. „Ha nyertünk volna, most semmi probléma nem lenne, de az eredményt látva elfogadom, hogy talán sok volt. Teljes mértékbe vállalom a felelősséget.

Szeretek kedves lenni és mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy kivegye a részét a játékból. Nehéz, amikor futballista vagy, és nem játszol öt, hat, hét meccsen keresztül, de talán nem kellett volna ennyire kedvesnek lennem. Nem működött, és ezt el kell fogadnom. Életemben először tettem ilyet, hibáztam

Hét év után otthon botlott a Manchester City a BL-ben

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Nagy meglepetésre Erling Haaland, Phil Foden és Rayan Cherki is csak a kispadon kezdett a Cityben. Az idén már 19 találatnál járó norvég csatár ugyan a 65. percben lépett pályára, azonban ezúttal nem volt eredményes. A bombaformában lévő Haaland május vége óta 30 - bajnoki, válogatott, klubvilágbajnoki és Bajnokok Ligája - mérkőzést játszott, de a mostani pedig csupán az ötödik volt, amelyen