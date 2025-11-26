Pep Guardiola kedden századik alkalommal irányította a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájában, amivel Sir Alex Ferguson és Arsene Wenger után mindössze a harmadik edző, aki elérte ezt a mérföldkövet egy angol csapat élén, ám az 50. BEK/BL-győzelmét arató Bayer Leverkusen elrontotta a spanyol edző jubileumát.
Guardiola cseppet sem volt elégedett csapata játékával, amit jól mutat, hogy már a szünetben hármat cserélt, miután a Bundesliga-csapat Grimaldo találatával egygólos előnybe került az első félidőben. Azonban a fordulás után sem találta a ritmust a City, sőt egy gyors leverkuseni találat el is döntötte a három pont sorsát.
Guardiola megbánta, hogy felforgatta a csapatát
A spanyol tréner talán sejthetett valamit, mivel már a meccs előtti hétfői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a City edzőjeként több csalódást kellett eddig átélnie a BL-ben, mint felemelő pillanatot, a mostani 2-0-s vereség pedig egyértelműen kudarc. Még úgy is, hogy Guardiola a hétvégi Newcastle elleni vereség után nem kevesebb, mint tíz helyen változtatott a kezdőcsapatán. Guardiola a lefújás után a saját maga felelősségéről is beszélt, miután elismerte, hogy „túl sokat” változtatott a csapata összeállításán.
„El kell fogadnom” – mondta Guardiola a kezdőcsapatot érintő kritikákról. „Ha nyertünk volna, most semmi probléma nem lenne, de az eredményt látva elfogadom, hogy talán sok volt. Teljes mértékbe vállalom a felelősséget.
Szeretek kedves lenni és mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy kivegye a részét a játékból. Nehéz, amikor futballista vagy, és nem játszol öt, hat, hét meccsen keresztül, de talán nem kellett volna ennyire kedvesnek lennem. Nem működött, és ezt el kell fogadnom. Életemben először tettem ilyet, hibáztam
Nagy meglepetésre Erling Haaland, Phil Foden és Rayan Cherki is csak a kispadon kezdett a Cityben. Az idén már 19 találatnál járó norvég csatár ugyan a 65. percben lépett pályára, azonban ezúttal nem volt eredményes. A bombaformában lévő Haaland május vége óta 30 - bajnoki, válogatott, klubvilágbajnoki és Bajnokok Ligája - mérkőzést játszott, de a mostani pedig csupán az ötödik volt, amelyen
Haaland hiányában Omar Marmus kezdett az angoloknál, de az egyiptomi nem tudott élni a lehetőségeivel. A City játéka lassú és körülményes volt és csak a Leverkusenen múlt, hogy nem lett súlyosabb vereség a vége.
„Megpróbáltak helyt állni, de egy topcsapatban muszáj megmutatnod magad” – mondta Guardiola a mérkőzés utái sajtótájékoztatón. „Mindenki, beleértve a cseréket is, ugyanolyan halovány teljesítményt nyújtottak. Talán nagyobb önbizalmunk lett volna azokkal a játékosokkal, akik mostanában rendszeresen játszottak. De mindig szeretek kedves lenni és mindenkit bevonni, mert a válogatott szünet óta három-négy naponta pályára lépünk, amit egyetlen emberi lény sem bírna. Mindig is úgy gondoltam, hogy egy hosszú szezon során mindenkinek lehetőséget kell adni, de talán nem kellett volna” – mondta csalódottan a katalán szakember, aki a City hétvégi veresége után az operatőrtől kért bocsánatot.
A Manchester City a legutóbbi négy hazai BL-mérkőzéséből másodszor kapott ki, ami pontosan ugyanannyi, amennyit azt megelőző 37 meccsen szenvedett el. Ugyanakkor a 2023-as győztes manchesteri alakulatnak a mostani volt az első veresége a csoportkörben/alapszakaszban a francia Olympique Lyon elleni 2018-as fiaskó óta.
„Nagyon szoros a naptár minden csapat számára. A Bajnokok Ligájában normális esetben a csapatok öt-öt játékost cserélhetnek, de függetlenül attól, hogy ki lépett pályára, egy igazi topcsapat volt ma az ellenfelünk” – mondta sportszerűen Kasper Hjulmand, a Leverkusen edzője.
„Határozottan nehéz este volt, különösen a számomra. Az első hazai meccsemen viseltem a Bajnokok Ligájában a csapatkapitányi karszalagot. Egyfelől nagyon büszke vagyok erre, de az eredmény sajnos beárnyékolja. Tanulnunk kell ebből. Meg kell őriznünk a csalódást, azt az érzést, ami azzal jár, ha egy ilyen nagy színpadon kikapsz, és motivációként kell használnunk” – mondta a City védője, John Stones, aki edzőjével ellentétben nem a felforgatott kezdőcsapatban látta a hibát.
„Nem akarom ezt kifogásként használni, bár könnyű lenne arra fogni, hogy azért veszítettünk, mert annyi változtatást eszközöltünk a kezdőben. Mindenki fontos tagja a csapatnak. Együtt nyerünk és együtt is veszítünk” – mondta az angol válogatott védő.
A Leverkusen fiatal tehetsége, Claudio Echeverri számára különleges lehetett a mérkőzés, mivel a 19 éves argentin középpályás a City kölcsönjátékosként futballozik a németeknél, s bár a Bundesligában csak elvétve, a Bajnokok Ligájában rendszeresen szerepel, viszont ezúttal a kispadról nézte végig a találkozót.
A vereség ellenére a City maradt hatodik, ám decemberben a rekordbajnok Real Madrid otthonába látogat. Azt követően januárban a orvé Bodo/Glimthez látogat Guardiola csapata, majd az alapszakasz zárókörében a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt fogadja.
