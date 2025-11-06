Live
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője számára különleges lesz a hétvégi, Liverpool elleni Premier League-rangadó. Pep Guardiola korábban még sosem győzte le Arne Slotot, az előző idényben a Liverpool kétszer is nyert a Man. City ellen. a spanyol edző már a szerdai BL-győzelem után is a Vörösökről beszélt.

Szerdán Phil Foden vezérletével sima, 4-1-es győzelmet aratott a Manchester City a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. A lefújás után Pep Guardiola külön kitért a 25 éves középpályás teljesítményére, majd a Liverpoolról is beszélt, miután a hétvégén a bajnokságban játszik a két csapat. 

Pep Guardiola már a Liverpoolról beszélt a BL-győzelem után
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

– Különleges játékos, a csapatnak nagy szüksége van az ő góljaira is, remélem ez még csak a kezdet – kezdte Guardiola a lefújás után, aki ezután egy kis nyomást is helyezett Thomas Tuchelre, az angol szövetségi kapitányra, aki pénteken hirdet keretet a novemberi vb-selejtezőkre. – Nincs ember ebben az országban, senki az egész világon, aki ne ismerné a kvalitásait és a képességeit. De Anglia olyan szerencsés, hogy rengeteg jó játékosa van ezen a poszton, és ezért Philnek egyre jobbnak kell lennie.

Pep Guardiola ezt gondolja a mostani Liverpoolról

A Liverpool egy remek csapat, az előző szezonban megnyerték a Premier League-et, nyáron pedig sok játékost vásároltak. Meglepett, hogy a Liverpool zsinórban ennyi meccset bukott el. Őszintén szólva nagyon izgatott vagyok már most a hétvégi meccs kapcsán, alig várom, hogy vasárnap újra játszhassak a Liverpool ellen!

 – utalt arra Guardiola, hogy korábban pocsék formában volt Liverpool, akik októberben mindössze egy meccset nyertek meg, azt is a Bajnokok Ligájában. A múlt idő azonban nem véletlen, hiszen Arne Slot együttese hétvégén az Aston Villát, kedden pedig a Real Madridot győzte le.

A két csapat vasárnap 17.30-kor találkozik egymással Manchesterben. A City a második, míg a Liverpool egy ponttal lemaradva a harmadik a bajnokságban.

