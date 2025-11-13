Aligha tagadható, hogy a Manchester City történetének legfényesebb évtizedét produkálja. Mindez a sikersorozat egy névvel kapcsolható össze: Pep Guardiola. Amióta a katalán szakember 2016 nyarán a Bayern München kispadját elhagyta az égszínkékek kedvéért, a City egészen elképesztő eredményeket ért el, hiszen a bajnoki címek mellé végre-valahára a Bajnokok Ligájában is csúcsra jutott. A Magyar Nemzet megírta, hogy Guardiola úgy érezhette a Liverpool elleni, múlt vasárnap aratott 3-0-s győzelem után – amikor éppen 1000. alkalommal ült vezetőedzőként a kispadon –, hogy hiába szerepel ebben az idényben jól csapatával, itt lenne az ideje a váltásnak.

Pep Guardiola elszánta magát, és tíz év után elhagyná a Manchester Cityt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Guardiola a nyáron távozna, de ki jöhet a helyére

A katalán szakember egészen fantasztikus karriert tudhat magáénak, hiszen 2008 nyarán vette át a Barcelona vezetőedzői posztját, azóta mindössze három évben, 2013-ban, 2017-ben és 2025-ben maradt trófea nélkül, míg összesen 37 különböző trófeát nyert el, és háromszor választották meg az Év edzőjének: 2008 és 2010 a Barcelona, míg a 2023-ban Manchester City vezetőedzőjeként.

A Liverpool elleni 3-0-s diadalt követően a TEAMtalk portál megírta a Times információjára hivatkozva, hogy Pep Guardiola a szezon végén valószínűleg távozik a posztjáról. A lap szerint a spanyol menedzser döntésének hátterében nincs semmilyen sértődöttség, egyszerűen úgy látja, tíz szezon után eljött a váltás ideje. Már a lehetséges utódokat is megnevezték a City belső forrásai alapján: Vincent Kompany (Bayern München), Roberto De Zerbi (Marseille) és Andoni Iraola (Bournemouth) szerepel a hármas listán, mint lehetséges új vezetőedző.

Szoboszlai játéka, kiváló formája nem véletlenül szúrt szemet a Manchester Citynek

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Hogy lesz így Szoboszlai edzője a katalán mester?

Egy ideje nem titok, hogy a City erőteljesen figyeli Szoboszlai Dominik játékát, aki ebben az idényben a Liverpool legjobb formában lévő játékosa. A manchesteri klubtulajdonosok úgy gondolják, nyáron megszerezhetik a 25 éves középpályást, akinek a teljesítményéhez képest méltatlanul alacsony a fizetése. Nagy kérdés, ha Guardiola is beleegyezését adta a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzéséhez, akkor hogyan lehetne Szoboszlai edzője. Még az is előfordulhat, hogy egyszerűen elmenekül a középpályás elől, hiszen kiderült, még a nevét sem tudja kimondani: 2023-ban Szvolazinak nevezte őt...