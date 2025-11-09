Az 54 éves szakembernek már volt néhány különleges meccse, de a vasárnapi is mindenképpen ezek közé tartozik majd. Nemcsak azért, mert edzői pályafutása bevallottan legnagyobb riválisával, a Liverpoollal néz szembe együttese, hanem mert trénerként ez lesz az ezredik mérkőzése, a Manchester Cityvel 549-et, a Barcelonával 247-et, a Bayern Münchennel 161-et, a Barca második számú csapatával pedig 42-t teljesített Pep Guardiola.

Jürgen Klopp (balra) és Pep Guardiola mindig nagy csatákat vívtak egymással Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A katalán edzőlegenda kijelentette, tökéletesebb ellenfelet nem is találhattak volna neki erre a találkozóra.

„Ha választanom kellene, kivel osszam meg az ezredik meccsemet – ez lenne a legjobb, a Liverpool. Jürgen [Klopp] volt a legnagyobb riválisom Angliában. Ennél szebb nem is lehetne, tényleg. A sors így akarta” – nyilatkozta a vasárnap 17.30-kor kezdődő meccsre készülve.

Még Guardiola előtt jár Klopp

Nos, már nem Klopp lesz Guardiola és az oldalvonal mellett, hanem a Liverpool 2024 nyarán kinevezett menedzsere, Arne Slot, de a német sikeredző sem feledkezett meg kedves kollégájáról, videóüzenettel lepte meg őt:

„Pep, barátom, üdv a 1000-es klubban! Nem hiszem el, hogy ilyen fiatalnak látszol, és már elérted ezt a hihetetlen mérföldkövet. Valószínűleg nem kell mondanom, hogy én nyolc meccsel előtted jutottam el idáig, de az valószínűleg az egyetlen alkalom volt, amikor megelőztelek. Ezt már milliószor elmondtam: öröm és megtiszteltetés volt, hogy a karrierünk során annyiszor megmérkőzhettem ellened. A legnehezebb összecsapások, de egyben a legélvezetesebbek is voltak, mert te mindig inspirációt jelentettél mindannyiunk számára.

Ahogyan érted a futballt, az szinte páratlan. Egyszerűen lenyűgöző a vágy, ami árad belőled. Most már egy újabb legendás klub tagja vagy, és irány a következő ezer!

Minden jót, hamarosan beszélünk, és csodás ünneplést kívánok. Talán egy pohár vörösborral ünnepled majd” – zárta szavait Klopp.

A Liverpool győzte le a legtöbbször Guardiolát

Bár a liverpooli kedvenc csodás ünneplést kívánt, aligha örülne neki, ha az tökéletesre sikerülne, azaz a Manchester City behúzná a Vörösök elleni rangadót. Ez gyakran nem jött össze a Guardiola-érában, ugyanis éppen a Liverpool (holtversenyben a Tottenham Hotspurrel) az a csapat, amely a legtöbbször, szám szerint tízszer legyőzött egy, a katalán tréner által irányított gárdát. Az előző idényben, a már említett Slot vezette riválistól kétszer is kikaptak a manchesteriek, mindkét alkalommal 2-0-ra. Most viszont jobb formában vannak a Liverpoolnál, amely hosszú vereségszéria után két győzelemmel lassan kezdi összekapni magát.