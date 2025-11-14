November 14-én mutatták be Gulácsi Péter, Csendben a csúcsra című könyvet, amely a pályafutásának legnehezebb időszakát is kendőzetlen őszinteséggel tárja az olvasók elé. A bemutatón már az első percekben világossá vált: ez a könyv több mint sportkarrier-történet – egy emberi túlélés krónikája.

Gulácsi Pétert többször is a Bundesliga legjobb kapusának választották

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

„A lábam kellett megmenteniük” – felkavaró részlet a könyvből

A könyvbemutató egyik legmegrázóbb pillanataként Gulácsi egy olyan részt olvasott fel, amelyben a 2022-es bakteriális fertőzésről beszél – arról, amikor valós veszély volt, hogy elveszítheti a lábát.

„2022. december másodika… a harmadik műtétem. Keresztszalag-szakadásom volt, és azért kellett beavatkozni, hogy megmentsék a lábam. Csövek lógtak ki belőle, bakteriális fertőzés alakult ki, rémes állapotba kerültem. Újra kórházba kerültem. Nem hittem volna, hogy valaha még futballozom. Először a lábamat kellett megmenteniük – bele kellett nézniük a térdembe. A műtét négy órán át tartott. Három nappal később megismételték, hogy minden baktériumot eltávolítsanak.”

Az eset után hónapokig nem volt biztos, hogy egyáltalán megmarad-e a végtagja – nemhogy az, hogy később visszatér a focipályára. Mára azonban újra a Bundesliga egyik legjobb kapusa, a Lipcse meghatározó játékosa.

Gulácsi Pétert megismerni

A magyar válogatott korábbi kapusa szerint a traumatikus időszak indította el benne a könyv gondolatát: „A sérülésem alatt már gondoltam rá, hogy szeretnék valamit alkotni, amit majd a kisfiaimnak, később az unokáimnak is a kezébe tudok adni. Most olyan időszakban vagyok, amikor a pályán belüli és kívüli értékeket is meg tudom mutatni. Olyan lett a könyv, amilyen én vagyok.”

Galambos Dániel újságíró, a kötet társszerzője így emlékezett vissza: „A Képes Sporttal jártam kinn Angliában egy körúton, akkor még szinte csókolommal köszönt. Azóta is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Nagyon őszinte akart lenni, meg akarta mutatni, mi történt vele.”

Hozzátette: a könyv tele van megható, olykor szórakoztató történetekkel, amelyekből a kapus valódi személyisége rajzolódik ki.