Drámai részletek kerültek nyilvánosságra. Kevésen múlt, hogy Gulácsi Péter soha többé ne lépjen pályára: a 2022-es súlyos fertőzés következtében az orvosoknak a lábát kellett megmenteniük, és jó ideig kérdéses volt, megmarad-e a végtagja. A drámai történet most először, részletesen is megjelent egy könyvben – ennek bemutatóját tartották péntek este a W Hotelben, ahol külön köszöntötték Lőw Zsoltot, Németh Krisztiánt és Juhász Rolandot is.

November 14-én mutatták be Gulácsi Péter, Csendben a csúcsra című könyvet, amely a pályafutásának legnehezebb időszakát is kendőzetlen őszinteséggel tárja az olvasók elé. A bemutatón már az első percekben világossá vált: ez a könyv több mint sportkarrier-történet – egy emberi túlélés krónikája.

Gulácsi Péter csapata kivégzést rendezett a Bundesliga 8. fordulójában
Gulácsi Pétert többször is a Bundesliga legjobb kapusának választották
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

„A lábam kellett megmenteniük” – felkavaró részlet a könyvből

A könyvbemutató egyik legmegrázóbb pillanataként Gulácsi egy olyan részt olvasott fel, amelyben a 2022-es bakteriális fertőzésről beszél – arról, amikor valós veszély volt, hogy elveszítheti a lábát.

„2022. december másodika… a harmadik műtétem. Keresztszalag-szakadásom volt, és azért kellett beavatkozni, hogy megmentsék a lábam. Csövek lógtak ki belőle, bakteriális fertőzés alakult ki, rémes állapotba kerültem. Újra kórházba kerültem. Nem hittem volna, hogy valaha még futballozom. Először a lábamat kellett megmenteniük – bele kellett nézniük a térdembe. A műtét négy órán át tartott. Három nappal később megismételték, hogy minden baktériumot eltávolítsanak.”

Az eset után hónapokig nem volt biztos, hogy egyáltalán megmarad-e a végtagja – nemhogy az, hogy később visszatér a focipályára. Mára azonban újra a Bundesliga egyik legjobb kapusa, a Lipcse meghatározó játékosa.

Gulácsi Pétert megismerni

A magyar válogatott korábbi kapusa szerint a traumatikus időszak indította el benne a könyv gondolatát: „A sérülésem alatt már gondoltam rá, hogy szeretnék valamit alkotni, amit majd a kisfiaimnak, később az unokáimnak is a kezébe tudok adni. Most olyan időszakban vagyok, amikor a pályán belüli és kívüli értékeket is meg tudom mutatni. Olyan lett a könyv, amilyen én vagyok.”

Galambos Dániel újságíró, a kötet társszerzője így emlékezett vissza: „A Képes Sporttal jártam kinn Angliában egy körúton, akkor még szinte csókolommal köszönt. Azóta is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Nagyon őszinte akart lenni, meg akarta mutatni, mi történt vele.”

Hozzátette: a könyv tele van megható, olykor szórakoztató történetekkel, amelyekből a kapus valódi személyisége rajzolódik ki.

BVSC: mezítláb a földes pályán – innen indult minden

A könyv személyes hangú fejezeteiben Gulácsi a zuglói BVSC-pályán töltött gyerekkorát is felidézi. A földes pályákon tanulta meg a futball alapjait, sokszor mezítláb ment edzésre, előfordult, hogy elhagyta a kerékpárja kulcsát, mégis minden nap ott volt, mert a futball jelentette számára a világot. A nehézségek ellenére a család mindent megtett érte: édesanyja például plusz réteget varrt a felszerelésébe, hogy vetődéskor ne fájjon annyira a lába. 

De egy liverpooli sztorit is megosztott: 

Egyszer egy edzésen bebőröztem Gerrardot, utána a társai felheccelték, hogy mit csinált vele egy 18 éves fiatal?! Én pedig napokig nem győztem elnézést kérni, mert azt hittem, hogy le fog rúgni.

A bemutatón külön köszöntötték Lőw Zsoltot, Németh Krisztiánt és Juhász Rolandot, de más edzők és futballisták is személyes jelenlétükkel tisztelegtek az Európa-klasszissá érett kapus, Gulácsi Péter előtt.

Jótékony cél: egy mozgásjavító intézet támogatása

A kötet bevétele nem Gulácsié lesz: „A könyv bevételét jótékony célra fordítjuk, egy mozgásjavító intézet számára. El is látogattam oda, hogy belelássak a működésükbe. Minél több könyvet el tudunk adni, annál többet tudunk segíteni. A nővérem ott orvos, és az ő alapítványukat szeretnénk támogatni.”

