„Nincs bennem hiányérzet, szurkolóként nézem most már a mérkőzéseket. Ez a döntés, amit májusban meghoztam, egy hosszan érlelődő döntés volt, és meggyőződésem, hogy ez volt a helyes döntés” – mondta Gulácsi Péter, aki ekkor még nem tudta, hogy a válogatott drámai körülmények között lemarad a vb-pótselejtezőről, de elmondta, reméli, a csapat kijut, ott pedig nélküle is helytáll.

Gulácsi Péter helyére már sokan pályáztak, de még mindig ő a Lipcse első számú kapusa

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Gulácsi Péter szerint a kapuskérdés rendezett a válogatottnál

„Látjuk, hogy Tóth Balázs milyen jól ugrott be a selejtezőkön, és milyen teljesítményt nyújtott, ez a következő évekre mindenféleképpen megoldhatja a válogatottnak a kapuskérdését. Illetve látjuk azt is, hogy több fiatal, tehetséges kapusunk is kint van külföldön” – mondta Gulácsi, aki szerint már a családban is van tehetséges utánpótlás, ugyanis mindkét fia focizik.

Gulácsi igazi példakép és nem csak a fiainak

A pályafutásáról megjelent könyvben nemcsak olyan történetek szerepelnek, mint amikor pályafutása elején kötényt adott Steven Gerrardnak Liverpoolban, vagy amikor kis híján levágták a lábát egy súlyos sérülés után, de megannyi vicces sztorit is felelevenít.

A beszélgetésből kiderül, meddig tervez még Lipcsében és az is, miket szeretne még elérni szeretett klubjával, ahogy az is, mire készül majd a pályafutása után.

Gulácsi érintettként a Liverpoolról is beszélt, hiszen korábban volt a csapat játékosa is. „Én eddig is Liverpool-szurkoló voltam a kötődésem miatt, az ott megélt hat év miatt is. Szurkolok a Liverpoolnak. Nem semleges nézőként nézem a meccseket” – mondta Gulácsi.

Az 58-szoros válogatott kapussal készült interjúnkat itt nézheti meg: