Mindkét csapat önbizalommal telve várhatta a péntek esti mérkőzést, ugyanis a Borussia Mönchengladbach azt követően, hogy pár hete még a tabella alján szerénykedett, de az utolsó három bajnokiját úgy nezte meg, hogy tíz gólt lőtt és mindössze egyet kapott. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt a soraiban tudó RB Leipzig a Werder Bremen elleni győzelemmel megőrizte második helyét.

Gulácsi Péter ezúttal sem kapott gólt

A tűzzel játszottak Gulácsiék Mönchengladbachban

Az első félidőben egyik csapatnak sem volt komoly gólhelyzete, leginkább mezőnyharc folyt a pályán, amit jól mutat, hogy a szünetig egyik oldalon sem volt kaput eltalált lövés.

A fordulás után aztán nem kellett sokat várni az első nagy helyzetre, a 47. percben Franck Honorat vette be Gulácsi kapuját. A lipcseiek nagy örömére azonban a hazai gólt VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették.

🇩🇪🟢⚫️ El gol anulado por el VAR a Franck Honorat, que significaba la ventaja de Borussia Monchengladbach sobre Leipzig.



Orbán majdnem összehozott egy büntetőt

A Leipzig támadójátéka ezt követően sem javult fel, a Gladbach viszont lendületben maradt. A folytatásban is a hazaiak álltak közelebb a gólhoz, amikor Machino elesett a tizenhatoson belül Orbán mellett, s ugyan Timo Gerach játékvezető először tizenegyest ítélt, de a VAR ismét közbelépett, a vizsgálat során pedig úgy ítélték meg, hogy a magyar válogatott védő először a labdát érte el, így a bíró megváltoztatta a döntését.

A második lipcseieknél mindkét magyar futballista végigjátszotta a találkozót. A Bayer Leverkusen viszont szombaton megelőzheti a második helyen álló Leipziget, ha legyőzi a Borussia Dortmundot.

Bundesliga, 12. forduló:

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0