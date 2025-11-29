Az NB I 15. fordulójában a Győr az MTK-t fogadta az ETO Stadionban, a mérkőzés első félideje több érdekes eseményt is tartogatott a szurkolók számára.
Kétszer villant a piros lap, a Győr 3-0-ra verte az MTK-t
Az MTK már az 5. percben vezetést szerzett, de Molnár Ádin találatát nem adta meg Erdős József játékvezető, ugyanis kiderült, hogy lesen állt a vendégek támadója. Később a Győr is eljutott egy meg nem adott gólig, azonban a videobíró szerint Bánáti a 23. percben kézzel ért a labdához, majd ezt követően lőtt a kapuba.
A budapestiek a félidő előtt nagy bajba kerültek, Németh Hunor tartott rá durván a magyar válogatott Vitális bokájára,
amiért némi videózás után piros lapot kapott.
Az ETO azonnal kihasználta az emberelőnyt, egy gyors támadás után Benbouali lőtt három méterről a kapuba, így 1-0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre Borbély Balázs együttese.
A 63. percben az MTK egyik reklamáló stábtagját is kiállította a bíró, az eredmény viszont nem változott, a hazai csapat továbbra is egy góllal vezetett, bár a helyzetek alapján nagyobb is lehetett volna a győriek előnye. A 68. percben Jurina egyenlíthetett volna egy kontrát követően, de gyengén emelt, a labdát könnyedén fogta Petrás kapus.
Az ETO aztán a hajrában végleg eldöntötte a meccset, a 80. percben a több helyzetet is kihagyó Bánáti ezúttal nem hibázott, és Shön passzából öt méterről a kapuba lőtt.
A hosszabbításban még Gavric is betalált, a Győr végül magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott az MTK ellen.
Kapcsolódó cikkek
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!