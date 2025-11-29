Az NB I 15. fordulójában a Győr az MTK-t fogadta az ETO Stadionban, a mérkőzés első félideje több érdekes eseményt is tartogatott a szurkolók számára.

Az MTK a Győr otthonába látogatott a 15. fordulóban

Fotó: Rácz Ádám/mtkbudapest.hu

Kétszer villant a piros lap, a Győr 3-0-ra verte az MTK-t

Az MTK már az 5. percben vezetést szerzett, de Molnár Ádin találatát nem adta meg Erdős József játékvezető, ugyanis kiderült, hogy lesen állt a vendégek támadója. Később a Győr is eljutott egy meg nem adott gólig, azonban a videobíró szerint Bánáti a 23. percben kézzel ért a labdához, majd ezt követően lőtt a kapuba.

A budapestiek a félidő előtt nagy bajba kerültek, Németh Hunor tartott rá durván a magyar válogatott Vitális bokájára,

amiért némi videózás után piros lapot kapott.

Az ETO azonnal kihasználta az emberelőnyt, egy gyors támadás után Benbouali lőtt három méterről a kapuba, így 1-0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre Borbély Balázs együttese.

A 63. percben az MTK egyik reklamáló stábtagját is kiállította a bíró, az eredmény viszont nem változott, a hazai csapat továbbra is egy góllal vezetett, bár a helyzetek alapján nagyobb is lehetett volna a győriek előnye. A 68. percben Jurina egyenlíthetett volna egy kontrát követően, de gyengén emelt, a labdát könnyedén fogta Petrás kapus.

Az ETO aztán a hajrában végleg eldöntötte a meccset, a 80. percben a több helyzetet is kihagyó Bánáti ezúttal nem hibázott, és Shön passzából öt méterről a kapuba lőtt.

A hosszabbításban még Gavric is betalált, a Győr végül magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott az MTK ellen.

