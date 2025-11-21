A közel két hetes válogatott szünetet követően a november 8-9-i 13. forduló után folytatódott a Fizz Liga, azaz a labdarúgó NB I. A forduló első mérkőzésén az előző idényben negyedik ETO FC Győr fogadta a tavasszal éppen hogy bent maradó ZTE-t. A két csapat most sokkal közelebb van egymáshoz a tabellán: a 6. ETO várta a 8. egerszegieket.

A fehér mezes egerszegiek győzni tudtak Győrben

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Győrbe megérkezett a tél

A csapatokat kiadós hóesés fogadta, ami nem tett jót a játéknak, az első félidőben a vendégek kétszer, míg a hazaiak egyszer sem találták el a kaput, de a két zalai kísérletnél sem kellett bravúrt bemutatnia Petrásnak.

Fordulás után mezőnyfölényben játszott az ETO, többször is eltalálták Gundel Takács kapuját, de bevenni nem tudták a többször is elég bizonytalan kapus hálóját. A túloldalon azonban a több veszélyes egerszegi kontra közül a 82. percben egy már célba ért:

a hat perccel korábban beállt Bakti Balázs14 méterről nagyon szépen lőtte ki a jobb alsó, hosszú sarkot (0-1).

A ráadás első percében Schön Szabolcs még kihagyott egy hatalmas ziccert, Bakti gólja így győzelmet ért a ZTE-nek, Ezzel az egerszegiek az utolsó négy meccsükből hármat megnyertek, méghozzá nem is akármilyen ellenfelek, hanem a Fradi, a Diósgyőr és az ETO ellen.

Fizz Liga, 14. forduló:

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0-1 (0-0)

Győr, v.: Csonka

gólszerző: Bakti (82.)

sárga lap: Vitális (60.), Vladoiu (74.), illetve Szendrei (53.), Várkonyi (55.), Joao Victor (68.)

ETO FC Győr: Petrás - Tóth R. (Vladoiu, 71.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Vitális, Anton (Gavric, 77.) - Schön, Bumba (Piscsur, 86.), Bánáti (Huszár, 71.) - Benbuali

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács - Bodnár (Lopez, 92.), Joseth, Várkonyi, Calderón - Kiss B. (Nyíri, 92.), Amato, Szendrei, Skribek (Bakti, 76.) - Maxsuell (Krajcsovics, 84.), Joao Victor (Daniel Lima, 77.)

