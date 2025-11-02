Az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának rangadóján a Manchester City a norvég Erling Haaland vezérletével 3-1-re legyőzte a Bournemouth csapatát az Etihad Stadionban. A duplázó Haaland ezzel tíz forduló alatt már 13 gólnál jár a Premier League-ben, a Bournemouth ellen lőtt két góljával pedig két újabb rekordot állított be.
A norvég támadó ebben az idényben ötödször duplázott a Premier League-ben, s már tizenhárom találattal áll a góllövőlista élén. Haalandnak az első félidőben mindkét gólja előtt a nyáron igazolt Rayan Cherki adta a gólpasszt. A francia válogatott középpályás az első asszisztjait osztotta ki ezzel a Premier League-ben.
Haaland újabb rekordokat állított be
A norvég Erling Haaland tíz forduló alatt 13 gólt lőtt a Premier League idei szezonjában.
- Korábban csak a Newcaste United támadója, Les Ferdinand lőtt az első tíz meccsen 13 gólt (1995/96), mellette pedig magának Haalandnak sikerült még az első tíz meccsén 15-ször betalálnia a 2022/23-as szezonban.
Nem mellesleg Haaland mindössze a harmadik játékos, aki négy vagy több egymást követő hazai bajnoki mérkőzésen legalább két gólt lőtt.
- Erre korábban csak Robbie Fowler volt képes (1995/1996), valamint az uruguayi Luis Suárez, aki a 2013/14-es szezonban sorozatban öt meccsen lőtt legalább két gólt a Liverpool együttesében.
A Pep Guardiola vezette Manchester City győzelmének köszönhetően a Liverpoolt megelőzve a második helyre lépett előre a tabellán.
Premier League, 10. forduló:
West Ham United-Newcastle United 3-1 (2-1)
