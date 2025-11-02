A norvég támadó ebben az idényben ötödször duplázott a Premier League-ben, s már tizenhárom találattal áll a góllövőlista élén. Haalandnak az első félidőben mindkét gólja előtt a nyáron igazolt Rayan Cherki adta a gólpasszt. A francia válogatott középpályás az első asszisztjait osztotta ki ezzel a Premier League-ben.

A norvég Erling Haaland folyamatosan döntögeti a gólrekordokat

Fotó: Paul Ellis/AFP

Haaland újabb rekordokat állított be

A norvég Erling Haaland tíz forduló alatt 13 gólt lőtt a Premier League idei szezonjában.

Korábban csak a Newcaste United támadója, Les Ferdinand lőtt az első tíz meccsen 13 gólt (1995/96), mellette pedig magának Haalandnak sikerült még az első tíz meccsén 15-ször betalálnia a 2022/23-as szezonban.

Nem mellesleg Haaland mindössze a harmadik játékos, aki négy vagy több egymást követő hazai bajnoki mérkőzésen legalább két gólt lőtt.

Erre korábban csak Robbie Fowler volt képes (1995/1996), valamint az uruguayi Luis Suárez, aki a 2013/14-es szezonban sorozatban öt meccsen lőtt legalább két gólt a Liverpool együttesében.

A Pep Guardiola vezette Manchester City győzelmének köszönhetően a Liverpoolt megelőzve a második helyre lépett előre a tabellán.

Premier League, 10. forduló:

West Ham United-Newcastle United 3-1 (2-1)

