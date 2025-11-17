Norvégia a vb-selejtező utolsó fordulójában úgy léphetett pályára vasárnap Milánóban, hogy az összes mérkőzését megnyerte, így plusz 29-es gólkülönbséggel állt, szemben a házigazda olaszokkal, akiknek kilenc góllal kellett volna nyerniük. Gennaro Gattuso csapatának nem is sikerült a maga javára fordítania a mínusz 17-es gólkülönbséget. Főleg, hogy a vezetést ugyan megszerezték az olaszok, de a második félidőben a duplázó Erling Haaland vezérletével szinte játszi könnyedséggel fordítottak és nyertek 4-1-re a skandinávok, akik hibátlan mérleggel zárták a selejtezőt, így 1998 után jutottak ki ismét a világbajnokságra.

Erling Haaland lett az európai vb-selejtező legeredményesebb játékosa

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Haaland bosszút állt az olaszok védőjén

Erling Haaland összességében 16 góllal zárta a selejtezőt, és ezzel toronymagasan a legeredményesebb játékos volt az európai kvalifikációban. A Manchester City gólzsákja a mérkőzés után érdekes nyilatkozatot adott, amiben azzal vádolta az olaszok védőjét, Gianluca Mancinit, hogy az egész meccs alatt provokálta őt. Haaland még viccesen köszönetet is mondott az AS Roma védőjének, mondván, hogy ezzel csak motiváltabbá tette őt.

1-1-nél elkezdte fogdosni a seggem. Meglepődtem, aztán felszívtam magam, és azt mondtam neki: »Nagyon köszönöm a motivációt, akkor vágjunk bele.« Végül lőttem két gólt és 4-1-re nyertünk. Szóval köszönet neki”

– fogalmazott a norvég válogatott csatár, aki két gólt lőtt Olaszország ellen egy percen belül.

Erling Haaland has spoken out against Gianluca Mancini's unorthodox technique stop him from scoring 😳👇



🤬 The pair were seen arguing during Italy vs Norway whilst the teams were tied, and Haaland told TV 2 after the game what was said between the them.



🫢 It clearly worked,… pic.twitter.com/qVHpNOAgWe — OneFootball (@OneFootball) November 17, 2025

A bombaformában lévő támadó jövőre pályafutása során először játszhat vb-n, amivel kapcsolatban elmondta, úgy érzi, sikerült feltenni Norvégiát a futball térképére, az északi együttes pedig igazi sötét ló lehet a kontinenstornán.

„Valószínűleg a legbetegebb eredmény, hogy eljöttünk Olaszországba és 4-1-re nyertünk itt. Ez is azt mutatja, hogy kicsit kiszámíthatatlanok vagyunk” – nyilatkozta a sztárcsatár.

A legutóbbi két világbajnokságról lemaradó olaszok második helyezettként pótselejtezőben harcolhatják a vb-szereplést.