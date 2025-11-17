Norvégia a vb-selejtező utolsó fordulójában úgy léphetett pályára vasárnap Milánóban, hogy az összes mérkőzését megnyerte, így plusz 29-es gólkülönbséggel állt, szemben a házigazda olaszokkal, akiknek kilenc góllal kellett volna nyerniük. Gennaro Gattuso csapatának nem is sikerült a maga javára fordítania a mínusz 17-es gólkülönbséget. Főleg, hogy a vezetést ugyan megszerezték az olaszok, de a második félidőben a duplázó Erling Haaland vezérletével szinte játszi könnyedséggel fordítottak és nyertek 4-1-re a skandinávok, akik hibátlan mérleggel zárták a selejtezőt, így 1998 után jutottak ki ismét a világbajnokságra.
Haaland bosszút állt az olaszok védőjén
Erling Haaland összességében 16 góllal zárta a selejtezőt, és ezzel toronymagasan a legeredményesebb játékos volt az európai kvalifikációban. A Manchester City gólzsákja a mérkőzés után érdekes nyilatkozatot adott, amiben azzal vádolta az olaszok védőjét, Gianluca Mancinit, hogy az egész meccs alatt provokálta őt. Haaland még viccesen köszönetet is mondott az AS Roma védőjének, mondván, hogy ezzel csak motiváltabbá tette őt.
1-1-nél elkezdte fogdosni a seggem. Meglepődtem, aztán felszívtam magam, és azt mondtam neki: »Nagyon köszönöm a motivációt, akkor vágjunk bele.« Végül lőttem két gólt és 4-1-re nyertünk. Szóval köszönet neki”
– fogalmazott a norvég válogatott csatár, aki két gólt lőtt Olaszország ellen egy percen belül.
A bombaformában lévő támadó jövőre pályafutása során először játszhat vb-n, amivel kapcsolatban elmondta, úgy érzi, sikerült feltenni Norvégiát a futball térképére, az északi együttes pedig igazi sötét ló lehet a kontinenstornán.
„Valószínűleg a legbetegebb eredmény, hogy eljöttünk Olaszországba és 4-1-re nyertünk itt. Ez is azt mutatja, hogy kicsit kiszámíthatatlanok vagyunk” – nyilatkozta a sztárcsatár.
A legutóbbi két világbajnokságról lemaradó olaszok második helyezettként pótselejtezőben harcolhatják a vb-szereplést.
- Kapcsolódó cikkek:
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!