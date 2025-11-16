Igazából nem készültek csodára az olaszok, hiszen az, hogy úgy verjék meg az addig hibátlan norvégokat, hogy a maguk javára fordítják a mínusz 17-es gólkülönbséget, azt senki sem gondolta komolyan. Főleg nem a szeptemberi oslói 3-0-s norvég siker után És a vezetést ugyan megszerezték az olaszok, de a második félidőben a két gólos Erling Haaland vezérletével szinte játszi könnyedséggel fordítottak.

Erling Haaland (balról a második) és a norvég válogatott simán elintézte az olaszokat idegenben is

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Olasz vezetés után jött a Haaland-show

Az első félidőben a 11. percben Francesco Pio Esposito szép góljával megszerezték a vezetést az olaszok, de a félidő második felére jócskán visszaestek.

Fordulás után egy negyedóráig még nem igazán jelentettek veszélyt a norvégok, aztán egyszercsak beindult a gólgyár. A 63. percben Antonio Nusa lőtt nagyon szép gólt, majd a 78.-ban Haaland egy még szebbet. A Manchester City csatára az olasz középkezdés utáni labdaszerzésből ismét betalált, hogy végül a ráadásban még Jörgen Larsen megforgassa a kést az olasz drukkerekben.

Haaland összesen 16 gólt lőtt a nyolc csoportmeccsen, melyek mindegyikén betalált legalább egyszer.

A norvégok ezzel nyolc meccsen 24 pontot szerezve, 37-5-ös gólkülönbséggel nyerték meg a csoportot. Ennyi gólt egyetlen más csapat sem rúgott, és hibátlan mérleggel is csak az angolok végeztek. A duóhoz még a spanyolok csatlakozhatnak, ha kedden hazai pályán legyőzik a törököket. Norvégia 1998 után lesz újra vb-résztvevő.

Az olaszok először kaptak ki Gennaro Gattuso irányításával, és készülhetnek a pótselejtezőre, ahova majd az első, legerősebb kalapból sorsolják őket.

A 2022-es vébéről azonban ugyanígy, pótselejtezőn maradtak le, akkor az első meccset bukták el hazai pályán Észak-Macedónia ellen 0-1-re.

Az I csoport másik meccsén Izrael is 4-1-re győzött a meccset 10 emberrel befejező Moldova ellen.

A délutáni meccseken a már továbbjutott Anglia Harry Kane duplájával biztos, ami biztos, azért Tiranában is megverte a pótselejtezős albánokat, míg a már kiesett Szerbia Lettországot győzte le. A franciák Bakuban nyertek 3-1-re és biztosították be a vb-szereplést, mögöttük az Izlandot 2-0-ra verő Ukrajna végzett a második helyen.