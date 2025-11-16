Live
A norvég labdarúgó válogatott hibátlan teljesítménnyel, mind a nyolc meccset megnyerve végzett az I csoport élén. Az északiak ugyanis Erling Haaland vezérletével Milánóban 4-1-re legyőzték Olaszországot. A norvégok így 1998 után jutottak ki újra világbajnokságra, míg az olaszok pótselejtezőre készülhetnek.

Igazából nem készültek csodára az olaszok, hiszen az, hogy úgy verjék meg az addig hibátlan norvégokat, hogy a maguk javára fordítják a mínusz 17-es gólkülönbséget, azt senki sem gondolta komolyan. Főleg nem a szeptemberi oslói 3-0-s norvég siker után És a vezetést ugyan megszerezték az olaszok, de a második félidőben a két gólos Erling Haaland vezérletével szinte játszi könnyedséggel fordítottak. 

Norway's captain #09 Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 European qualification football match between Italy and Norway, at the San Siro Stadium, in Milan, on November 16, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Erling Haaland (balról a második) és a norvég válogatott simán elintézte az olaszokat idegenben is
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Olasz vezetés után jött a Haaland-show

Az első félidőben a 11. percben Francesco Pio Esposito szép góljával megszerezték a vezetést az olaszok, de a félidő második felére jócskán visszaestek.

Fordulás után egy negyedóráig még nem igazán jelentettek veszélyt a norvégok, aztán egyszercsak beindult a gólgyár. A 63. percben Antonio Nusa lőtt nagyon szép gólt, majd a 78.-ban Haaland egy még szebbet. A Manchester City csatára az olasz középkezdés utáni labdaszerzésből ismét betalált, hogy végül a ráadásban még Jörgen Larsen megforgassa a kést az olasz drukkerekben. 

Haaland összesen 16 gólt lőtt a nyolc csoportmeccsen, melyek mindegyikén betalált legalább egyszer.

A norvégok ezzel nyolc meccsen 24 pontot szerezve, 37-5-ös gólkülönbséggel nyerték meg a csoportot. Ennyi gólt egyetlen más csapat sem rúgott, és hibátlan mérleggel is csak az angolok végeztek. A duóhoz még a spanyolok csatlakozhatnak, ha kedden hazai pályán legyőzik a törököket. Norvégia 1998 után lesz újra vb-résztvevő.

Az olaszok először kaptak ki Gennaro Gattuso irányításával, és készülhetnek a pótselejtezőre, ahova majd az első, legerősebb kalapból sorsolják őket. 

A 2022-es vébéről azonban ugyanígy, pótselejtezőn maradtak le, akkor az első meccset bukták el hazai pályán Észak-Macedónia ellen 0-1-re.

Az I csoport másik meccsén Izrael is 4-1-re győzött a meccset 10 emberrel befejező Moldova ellen.

A délutáni meccseken a már továbbjutott Anglia Harry Kane duplájával biztos, ami biztos, azért Tiranában is megverte a pótselejtezős albánokat, míg a már kiesett Szerbia Lettországot győzte le. A franciák Bakuban nyertek 3-1-re és biztosították be a vb-szereplést, mögöttük az Izlandot 2-0-ra verő Ukrajna végzett a második helyen.

 

