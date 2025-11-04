Live
Bekerítették az ukrán hadsereget, a háború az eddigi legvéresebb szakaszába léphet

Látta már?

Óriási balhé vagy megbékélés Liverpoolban? Szoboszlai bosszút állhat a Real Madrid sztárján

A BBC Sport a Premier League-csapatok szurkolóit kérdezte meg arról, ki számít a legfontosabb játékosnak a saját klubjukban. A Liverpool-drukkerek válasza egyértelmű volt: Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya így olyan nevekkel került egy listára, mint Erling Haaland vagy Declan Rice.

„Nem minden csapat büszkélkedhet olyan góllövővel, mint Haaland, de mindegyik klubnak van legalább egy játékosa, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a siker – legyen az vezér, szervező vagy éppen egy különleges tehetség” – írta a BBC a szurkolói szavazást bemutató cikkben.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) vies with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 25, 2023. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Haaland és Szoboszlai újra összecsapnak a hétvégén
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai a Liverpool motorja

A Liverpool szurkolói szerint a csapat egyik legfontosabb tagja Szoboszlai Dominik. Az Empire of the Kop blog szerzője, Jordan Chamberlain a BBC-nek így fogalmazott:

Ő a legjobb eddig az idényben. Fizikailag elképesztő, fáradhatatlanul dolgozik, és közben látványos megoldásai is vannak. Arne Slotnak minden meccsen a középpályán kellene játszatnia.

A 25 éves magyar középpályás eddig 14 meccsen két gólt lőtt és négy gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve, de a szurkolók szerint nemcsak a statisztikái miatt kiemelkedő az idei szezonja. Szoboszlai a pályán mutatott mentalitásával, erőnlétével és játékkedvével vált a Liverpool egyik legnépszerűbb futballistájává. A nyilatkozat szerint „mindig hozza az intenzitást, ami a csapat játékának alapja” – ez pedig a modern futball egyik legfontosabb tulajdonsága.

A Liverpool bajnoki címvédése ugyan döcög, de Szoboszlai az egyik legbiztosabb pont a csapatban. A magyar középpályás nemcsak az ellenfelek letámadásában, hanem a támadások szervezésében is kulcsszerepet játszik, és Angliában már nemcsak tehetségként, hanem igazi vezérként tekintenek rá – idézte a szurkolói véleményt a BBC.

Szoboszlai vs Haaland – hétvégén jön az igazi erőpróba

A BBC listája alapján egyértelművé vált, hogy Szoboszlai olyan futballisták közé került, akiket ma a Premier League legnagyobb sztárjaiként emlegetnek.

Ott van például Erling Haaland, a Manchester City félelmetes norvég gólgyárosa, aki már több találatnál jár, mint a csapattársai együttvéve. Pep Guardiola is elismerte, hogy nélküle „nagyon nehéz lenne” a Citynek – és éppen vele találkozik majd Szoboszlai a hétvégén, amikor a Manchester City vasárnap a címvédőt fogadja. A párharc így külön pikáns lesz: most derülhet ki, ki van jobb formában, a magyar középpályás vagy a norvég gólvágó.

A szurkolók szerint Declan Rice az Arsenal kulcsfigurája, aki 105 millió fontos igazolása óta valódi vezérré nőtte ki magát: védekezik, szervez, sőt, gólt is lő, amikor kell.

A Manchester United drukkerei Casemirót nevezték meg a csapat lelkének, a brazil középpályás tapasztalata és keménysége nélkül szerintük könnyen szétesne a védekezés. A Chelsea hívei pedig Moises Caicedót tartják pótolhatatlannak, aki Cole Palmer sérülése óta a középpályát viszi a hátán, és a gólokból is kiveszi a részét.

Röviden a többiek

Az Aston Villában Ollie Watkins, a Brightonban Danny Welbeck, a Brentfordban Mikkel Damsgaard, a Bournemouth-nál Antoine Semenyo, míg a West Hamben Jarrod Bowen kapta a legjobb játékos elismerést. A Fulhamnél Ryan Sessegnon, az Evertonnál Jack Grealish, a Leedsnél Noah Okafor, a Sunderlandnél Granit Xhaka, a Wolvesnál pedig Joao Gomes számít a legfontosabbnak a szurkolók szerint.

