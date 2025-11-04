„Nem minden csapat büszkélkedhet olyan góllövővel, mint Haaland, de mindegyik klubnak van legalább egy játékosa, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a siker – legyen az vezér, szervező vagy éppen egy különleges tehetség” – írta a BBC a szurkolói szavazást bemutató cikkben.
Szoboszlai a Liverpool motorja
A Liverpool szurkolói szerint a csapat egyik legfontosabb tagja Szoboszlai Dominik. Az Empire of the Kop blog szerzője, Jordan Chamberlain a BBC-nek így fogalmazott:
Ő a legjobb eddig az idényben. Fizikailag elképesztő, fáradhatatlanul dolgozik, és közben látványos megoldásai is vannak. Arne Slotnak minden meccsen a középpályán kellene játszatnia.
A 25 éves magyar középpályás eddig 14 meccsen két gólt lőtt és négy gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve, de a szurkolók szerint nemcsak a statisztikái miatt kiemelkedő az idei szezonja. Szoboszlai a pályán mutatott mentalitásával, erőnlétével és játékkedvével vált a Liverpool egyik legnépszerűbb futballistájává. A nyilatkozat szerint „mindig hozza az intenzitást, ami a csapat játékának alapja” – ez pedig a modern futball egyik legfontosabb tulajdonsága.
A Liverpool bajnoki címvédése ugyan döcög, de Szoboszlai az egyik legbiztosabb pont a csapatban. A magyar középpályás nemcsak az ellenfelek letámadásában, hanem a támadások szervezésében is kulcsszerepet játszik, és Angliában már nemcsak tehetségként, hanem igazi vezérként tekintenek rá – idézte a szurkolói véleményt a BBC.
Szoboszlai vs Haaland – hétvégén jön az igazi erőpróba
A BBC listája alapján egyértelművé vált, hogy Szoboszlai olyan futballisták közé került, akiket ma a Premier League legnagyobb sztárjaiként emlegetnek.
Ott van például Erling Haaland, a Manchester City félelmetes norvég gólgyárosa, aki már több találatnál jár, mint a csapattársai együttvéve. Pep Guardiola is elismerte, hogy nélküle „nagyon nehéz lenne” a Citynek – és éppen vele találkozik majd Szoboszlai a hétvégén, amikor a Manchester City vasárnap a címvédőt fogadja. A párharc így külön pikáns lesz: most derülhet ki, ki van jobb formában, a magyar középpályás vagy a norvég gólvágó.
A szurkolók szerint Declan Rice az Arsenal kulcsfigurája, aki 105 millió fontos igazolása óta valódi vezérré nőtte ki magát: védekezik, szervez, sőt, gólt is lő, amikor kell.
A Manchester United drukkerei Casemirót nevezték meg a csapat lelkének, a brazil középpályás tapasztalata és keménysége nélkül szerintük könnyen szétesne a védekezés. A Chelsea hívei pedig Moises Caicedót tartják pótolhatatlannak, aki Cole Palmer sérülése óta a középpályát viszi a hátán, és a gólokból is kiveszi a részét.
Röviden a többiek
Az Aston Villában Ollie Watkins, a Brightonban Danny Welbeck, a Brentfordban Mikkel Damsgaard, a Bournemouth-nál Antoine Semenyo, míg a West Hamben Jarrod Bowen kapta a legjobb játékos elismerést. A Fulhamnél Ryan Sessegnon, az Evertonnál Jack Grealish, a Leedsnél Noah Okafor, a Sunderlandnél Granit Xhaka, a Wolvesnál pedig Joao Gomes számít a legfontosabbnak a szurkolók szerint.
