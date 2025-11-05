A 21 éves Harutjunjan eddig 27 alkalommal szerepelt az örmény válogatottban. Az idei NB I-es szezonban eddig 11 alkalommal kapott lehetőséget, 553 percet játszott, egy gólpasszt adott és két sárga lapot kapott a Transfermarkt statisztikái szerint.

Harutjunjan (j) egy korábbi, Törökország elleni válogatott mérkőzésen

Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU AGENCY

Harutjunjan Budapesten kezdő volt

A legutóbbi öt NB I-es fellépése közül a középső védő négyszer is végig a pályán volt, a ZTE ellen csereként beállva adott gólpasszt a magyar válogatott kerettag Lukács Dánielnek a 69. percben. Ez a gól végül 1-0-s győzelmet jelentett a Puskás Akadémiának.

Harutjunjan a budapesti, 2-0-s magyar sikerrel végződött vb-selejtezőn a kezdőben kapott lehetőséget, és a 86. percig volt a pályán.

Fradi-szélső is az örmény keretben

Szintén bekerült a magyarok elleni keretbe a Ferencváros kötelékébe tartozó, kölcsönben Oroszországban szereplő Edgar Szevikjan. Az Akron Togliattiban, a mostani szezonban hét mérkőzésen kapott bizalmat, ezeken egy gólpasszt osztott ki. A magyar-örmény találkozót sérülés miatt ki kellett hagynia a szélsőnek, aki eddigi 18 válogatott meccsén kétszer volt eredményes.

Edgar Szevikjan a Fraditól kölcsönben került Oroszországba

Fotó: fradi.hu

Jegise Melikjan szövetségi kapitány örmény együttese a magyarok elleni, jövő csütörtöki vb-selejtező után három nappal a portugálok ellen Portóban fejezi be a csoportszakaszt.

Az örményeknek az írek felett aratott második fordulós sikerüknek köszönhetően három pontjuk van, de ezzel is csak a negyedik helyen állnak az F csoportban. A portugálok vezetnek tíz ponttal, a magyarok eddig öt, az írek négy pontot szereztek.

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

Az örmények kerete:

kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noah), Arszen Beglarjan (Alaskert)

védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noah), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSKA Moszkva)

középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noah), Arajik Elojan (Ararat).