Harvey Elliott sokáig a Liverpool egyik legnagyobb tehetségének számított, a fiatal támadó középpályást az U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosának is megválasztották. Szoboszlai Dominik posztriválisa azonban már az előző szezonban sem kapott annyi játéklehetőséget, mint amennyit szeretett volna, ráadásul mág Florian Wirtz is érkezett a PL-címvédőhöz, így Elliott kölcsönben az Aston Villához került.

Harvey Elliottnak nem megy a játék az Aston Villánál

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Mi lesz Harvey Elliott sorsa?

Elliott egy idényre szóló kölcsönszerződést írt alá, amelyben egy 35 millió font értékű vételi opciót is rögzítettek. Ez a záradék akkor lép életbe, ha a 22 éves játékos 10 vagy ennél több mérkőzésen pályára lép. Ez eleinte könnyen elérhetőnek tűnt, ám a középpályás az elmúlt hét mérkőzésen nem került be a csapatba. Az Aston Villa vezetőedzője, Unai Emery az utóbbi három Premier League-meccsen a keretből is kihagyta Elliottot, mindez pedig arra utalhat, hogy a birminghami együttes januárban felbontaná a szerződést, hiszen nem szeretne a szezon végén 35 millió fontot fizetni a játékosért.

Brit sajtóhírek szerint egyelőre a Liverpool és a Villa sem jelezte, hogy fel akarnák bontani a kölcsönszerződést. A megállapodás feltételei szerint a Liverpoolnak nincs visszahívási záradéka, ami azt jelenti, hogy ha bármelyik fél korai szerződésfelbontást kérne, azt tárgyalások útján kellene rendezni.

Elliott kapcsán az a hír járja, hogy az angol játékos egyre csalódottabb a helyzete miatt, mivel nem az történt, amit várt, vagy amit ígértek neki,

amikor aláírta a szerződést.

Szoboszlai Dominik remek teljesítménye miatt Harvey Elliott számára nem maradt hely a Liverpoolban

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Elliott számára egyelőre az lehet megoldás, ha megharcol a helyéért, és ha legalább 10 meccsen pályára lép, akkor végleg az Aston Villához igazolhat. Minden sorozatot figyelembe véve eddig a szezonban mindössze 5 tétmérkőzésen kapott lehetőséget, és csupán egyetlen gólt tudott szerezni a Ligakupában, gólpassza pedig még nincs. A birminghami csapathoz való szerződés azért még összejöhet Elliott számára, de egyelőre az Aston Villánál sem rajonganak érte, a Liverpool pedig úgy tűnik, végleg lemondhat a nagy tehetségnek tartott angol középpályásról.