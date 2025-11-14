Live
A Liverpool a nyári átigazolási időszakban kölcsönadta az Aston Villának az egyik tehetséges játékosát, akinek ez a váltás egyelőre nagyon nem jött be. Harvey Elliott jelenleg szenved a birminghami klubban, ahol edzője nem igazán számol vele. A 22 éves futballistát a Premier League címvédője sem várja vissza, így egyre nagyobb az esély arra, hogy a Liverpool jövő nyáron végleg megválik tőle.

Harvey Elliott sokáig a Liverpool egyik legnagyobb tehetségének számított, a fiatal támadó középpályást az U21-es Európa-bajnokság legjobb játékosának is megválasztották. Szoboszlai Dominik posztriválisa azonban már az előző szezonban sem kapott annyi játéklehetőséget, mint amennyit szeretett volna, ráadásul mág Florian Wirtz is érkezett a PL-címvédőhöz, így Elliott kölcsönben az Aston Villához került.

Aston Villa's English midfielder #09 Harvey Elliott (C) reacts on the final whistle of the English Premier League football match between Sunderland and Aston Villa at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on September 21, 2025. The game finished 1-1. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Harvey Elliottnak nem megy a játék az Aston Villánál
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Mi lesz Harvey Elliott sorsa?

Elliott egy idényre szóló kölcsönszerződést írt alá, amelyben egy 35 millió font értékű vételi opciót is rögzítettek. Ez a záradék akkor lép életbe, ha a 22 éves játékos 10 vagy ennél több mérkőzésen pályára lép. Ez eleinte könnyen elérhetőnek tűnt, ám a középpályás az elmúlt hét mérkőzésen nem került be a csapatba. Az Aston Villa vezetőedzője, Unai Emery az utóbbi három Premier League-meccsen a keretből is kihagyta Elliottot, mindez pedig arra utalhat, hogy a birminghami együttes januárban felbontaná a szerződést, hiszen nem szeretne a szezon végén 35 millió fontot fizetni a játékosért.

Brit sajtóhírek szerint egyelőre a Liverpool és a Villa sem jelezte, hogy fel akarnák bontani a kölcsönszerződést. A megállapodás feltételei szerint a Liverpoolnak nincs visszahívási záradéka, ami azt jelenti, hogy ha bármelyik fél korai szerződésfelbontást kérne, azt tárgyalások útján kellene rendezni. 

Elliott kapcsán az a hír járja, hogy az angol játékos egyre csalódottabb a helyzete miatt, mivel nem az történt, amit várt, vagy amit ígértek neki, 

amikor aláírta a szerződést.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates with Liverpool's English midfielder #19 Harvey Elliott after scoring his team second goal during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Liverpool at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on May 19, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik remek teljesítménye miatt Harvey Elliott számára nem maradt hely a Liverpoolban
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Elliott számára egyelőre az lehet megoldás, ha megharcol a helyéért, és ha legalább 10 meccsen pályára lép, akkor végleg az Aston Villához igazolhat. Minden sorozatot figyelembe véve eddig a szezonban mindössze 5 tétmérkőzésen kapott lehetőséget, és csupán egyetlen gólt tudott szerezni a Ligakupában, gólpassza pedig még nincs. A birminghami csapathoz való szerződés azért még összejöhet Elliott számára, de egyelőre az Aston Villánál sem rajonganak érte, a Liverpool pedig úgy tűnik, végleg lemondhat a nagy tehetségnek tartott angol középpályásról.

