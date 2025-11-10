Live
Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Olvasta?

Valami nincs rendben: nagyon furcsa rádiójelek érkeznek a 3I/ATLAS felől

Komoly változások történtek hétfőn a 14-szeres NB I-es bajnok fővárosi futballklubnál. November 10-étől ugyanis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Honvéd elnöke.

Hatalmas változások kezdődtek a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd FC-nél. November 10-re rendkívüli eseményt hirdetett a klub, ahol, mint kiderült, szurkolók előtt jelentették be, hogy a jövőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a 14-szeres bajnokcsapat új elnöke.

Szijjártó Péter lett a Honvéd FC elnöke
Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

Megújul a Honvéd

Az új elnökkel együtt új, öt fős elnöksége is lesz a klubnak, amelyben Szijjártó Péter mellett Gajda Péter, a XIX. kerület, azaz Kispest polgármester, a klub korábbi legendás focistája, Garaba Imre, valamint az olimpiai bajnok vízilabdakapus, a Budapesti Honvéd SE elnöke, Gergely István kapott helyet. Az ötödik elnökségi tag személye egyelőre nem ismert.

A Honvéd tulajdonosa, Leisztinger Tamás ugyanitt bejelentette, hogy a klub visszakapja a Bozsik Akadémiát és a Bozsik Arénát, valamint, hogy egy futsalcsarnokkal bővül a létesítmények sora, illetve egy csapatbusszal is gazdagodik a kispesti klub.

Dúsgazdaga mezszponzor a láthatáron

Ugyancsak hétfőn jelentették be, hogy a következő 4 évben Szingapúr egyik legjelentősebb cége, a Vulcan Shield Global lesz a jövőben a csapat mezszponzora és főtámogatója. 

 

 

