Hatalmas változások kezdődtek a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd FC-nél. November 10-re rendkívüli eseményt hirdetett a klub, ahol, mint kiderült, szurkolók előtt jelentették be, hogy a jövőben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz a 14-szeres bajnokcsapat új elnöke.

Szijjártó Péter lett a Honvéd FC elnöke

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

Megújul a Honvéd

Az új elnökkel együtt új, öt fős elnöksége is lesz a klubnak, amelyben Szijjártó Péter mellett Gajda Péter, a XIX. kerület, azaz Kispest polgármester, a klub korábbi legendás focistája, Garaba Imre, valamint az olimpiai bajnok vízilabdakapus, a Budapesti Honvéd SE elnöke, Gergely István kapott helyet. Az ötödik elnökségi tag személye egyelőre nem ismert.

A Honvéd tulajdonosa, Leisztinger Tamás ugyanitt bejelentette, hogy a klub visszakapja a Bozsik Akadémiát és a Bozsik Arénát, valamint, hogy egy futsalcsarnokkal bővül a létesítmények sora, illetve egy csapatbusszal is gazdagodik a kispesti klub.

Dúsgazdaga mezszponzor a láthatáron

Ugyancsak hétfőn jelentették be, hogy a következő 4 évben Szingapúr egyik legjelentősebb cége, a Vulcan Shield Global lesz a jövőben a csapat mezszponzora és főtámogatója.