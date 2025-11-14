Live
Továbbra is hibátlan és kapott gól nélkül áll a világbajnoki selejtező-sorozatban az angol válogatott, amely csütörtökön Szerbiát győzte le hazai pályán 2-0-ra. Az angolok sikerét beárnyékolta egy horrorsérülés, a szerb Ivan Ilics olyan súlyosan megsérült, hogy az összecsapást közvetítő ITV nem akarta visszajátszani az esetet.

A horrorsérülés a 2-0-s angol sikerrel végződött mérkőzés első félidejének végéhez közeledve következett be, amikor Ivan Ilics a saját tizenhatosánál veszített labdát: a Torino középpályásának letapadt a lába, majd fájdalmas arccal terült el a gyepen. Az ellenfél részéről Marcus Rashford azonnal látta, hogy nagy a baj, és a játékvezetővel együtt mutatta az orvosi stábnak, hogy mielőbb menjen be a pályára.

Ivan Ilics horrorsérülése beárnyékolta a mérkőzést
Ivan Ilics horrorsérülése beárnyékolta a mérkőzést
Fotó: MI NEWS/NurPhoto/AFP

Nem játszották vissza a horrorsérülést

A sérülés olyan súlyosnak tűnt, hogy a mérkőzést közvetítő ITV-nél úgy döntöttek, nem játsszák vissza a történteket.

– Visszanéztük, és úgy éreztük, hogy nem lenne megfelelő visszajátszani az incidenst. Elég csúnya sérülésnek nézett ki – mondta az esetről Sam Matterface kommentátor.

Az első vizsgálatok alapján Ilics térdében megsérültek a szalagok, a játékos elmondása szerint érezte és hallotta is, hogy valami elszakadt. Az erről beszámoló Veljko Paunovics szövetségi kapitány hozzátette, pontosabbat csak a pénteki vizsgálatok után tudnak majd mondani.

