Az elmúlt hetekben gyengén szereplő Liverpool 4-1-re kapott ki szerdán a vendég PSV Eindhoventől, az újabb fájó vereséért pedig sokan többek között Ibrahima Konatét tették felelőssé.
Ibrahima Konaté az Instagramon üzent
A francia válogatott védő sokáig emésztette a fájó vereséget, majd a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.
Fel kell vállalnunk ezt a pillanatot. A kritika a futball része, de mindig visszavágunk, átvészeljük ezt a vihart. Ilyenkor a szurkolók a legfontosabbak: azok, akik jóban-rosszban mellettünk állnak, és még a nehéz percekben is énekelnek nekünk. A ti hangotok és támogatásotok jelent nekünk mindent. Tudjuk, hogy fejlődnünk kell, és harcolni fogunk értetek. Mindig.
A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.
