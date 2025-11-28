Az elmúlt hetekben gyengén szereplő Liverpool 4-1-re kapott ki szerdán a vendég PSV Eindhoventől, az újabb fájó vereséért pedig sokan többek között Ibrahima Konatét tették felelőssé.

Tényleg Ibrahima Konaté a Liverpool legnagyobb problémája?

Fotó: MI NEWS / NurPhoto



Ibrahima Konaté az Instagramon üzent

A francia válogatott védő sokáig emésztette a fájó vereséget, majd a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak.

Fel kell vállalnunk ezt a pillanatot. A kritika a futball része, de mindig visszavágunk, átvészeljük ezt a vihart. Ilyenkor a szurkolók a legfontosabbak: azok, akik jóban-rosszban mellettünk állnak, és még a nehéz percekben is énekelnek nekünk. A ti hangotok és támogatásotok jelent nekünk mindent. Tudjuk, hogy fejlődnünk kell, és harcolni fogunk értetek. Mindig.

A Liverpool hullámvölgye egyre csak mélyül, ugyanis ez volt sorozatban a harmadik veresége, ráadásul mindannyiszor legalább három gólt kapott, illetve a legutóbbi 12 meccséből kilencet elvesztett.