Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Nem akármilyen videóba futhat bele az ember a világ egyik leghíresebb olasz focicsapatának Facebook-oldalán. A mintegy 34 millió követővel bíró Inter egy magyar szurkolóról, Attiláról forgatott egy hosszabb videós anyagot.

Az Inter nemcsak Olaszország, hanem a világ egyik legismertebb csapata, hogy mást ne írjunk, a legutóbbi labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében is szerepelt, igaz, tükörsimán kikapott a francia PSG-től. A mostani szezonban az Inter vezeti a tabellát a Serie A-ban 11 fordulót követően hármas pontazonosság mellett, egyszóval most sem mennek rosszul a kék-feketék.

Az Inter magyar szurkolója mindenkit lenyűgözött

Az Inter a hivatalos YouTube-oldalára ezzel a felütéssel tette ki a majd öt és fél perces felvételt: „Attila Budapesten él, de mindig utazik, hogy kövesse az Intert, bárhol is játsszanak: a San Siróban, Olaszországban, Európában és azon túl. Utazásokat szervez, minden ezzel járó bonyodalommal: késésekkel, szállodai szobákkal, plusz költségekkel néz szembe, hogy soha ne maradjon le egyetlen meccsről sem, legyen az otthoni vagy idegenbeli. Már 60 derbit látott élőben, és továbbra is minden alkalommal utazik, hogy a lelátón szurkolhasson az Internek.”

Érdemes megnézni a lenti videót, mivel magyarul van, olasz felirattal, így első kézből lehet meghallgatni Attila elképesztő élettörténetét gyermekáldással, halálos betegséggel együtt, és természetesen az Interhez fűződő viszonyáról is beszélt az olaszoknak.

 

