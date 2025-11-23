Az Inter nemcsak Olaszország, hanem a világ egyik legismertebb csapata, hogy mást ne írjunk, a legutóbbi labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében is szerepelt, igaz, tükörsimán kikapott a francia PSG-től. A mostani szezonban az Inter vezeti a tabellát a Serie A-ban 11 fordulót követően hármas pontazonosság mellett, egyszóval most sem mennek rosszul a kék-feketék.

Az Inter csapatát mindenhova elkísérik a szurkolók, a női együttest is

Fotó: ANDREA AMATO / NurPhoto

Az Inter magyar szurkolója mindenkit lenyűgözött

Az Inter a hivatalos YouTube-oldalára ezzel a felütéssel tette ki a majd öt és fél perces felvételt: „Attila Budapesten él, de mindig utazik, hogy kövesse az Intert, bárhol is játsszanak: a San Siróban, Olaszországban, Európában és azon túl. Utazásokat szervez, minden ezzel járó bonyodalommal: késésekkel, szállodai szobákkal, plusz költségekkel néz szembe, hogy soha ne maradjon le egyetlen meccsről sem, legyen az otthoni vagy idegenbeli. Már 60 derbit látott élőben, és továbbra is minden alkalommal utazik, hogy a lelátón szurkolhasson az Internek.”

Érdemes megnézni a lenti videót, mivel magyarul van, olasz felirattal, így első kézből lehet meghallgatni Attila elképesztő élettörténetét gyermekáldással, halálos betegséggel együtt, és természetesen az Interhez fűződő viszonyáról is beszélt az olaszoknak.