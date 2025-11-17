A magyar válogatott ugyan kétszer is vezetett Írország ellen a Puskás Arénában, mégsem sikerült a bravúr Marco Rossi csapata számára. A pótselejtezős második hely eléréséhez egy döntetlen is elegendő lett volna, de az élete legjobb meccsét játszó Troy Parrott a 96. percben széttörte a magyar vb-álmokat. Az írek a győzelem után eufórikus állapotba kerültek, a szigetországi sajtó szuperlatívuszokban írt a világbajnoki részvételhez egy lépéssel közelebb kerülő csapatról.
Az ír labdarúgás legnagyobb hőstettéről ír a szigetországi sajtó
Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson elismerte, hogy a mérkőzés nagyobb részében a magyar válogatott uralta a játékot, azonban az ő futballistái nem adták fel és a végsőkig hittek a sikerben.
„A fiúk továbbra is hittek a továbbjutásban, mi pedig továbbra is támadtunk és kockáztattunk.
Amikor kockáztatsz, néha sikerül, néha nem. Szerencsénkre ma sikerült”
– mondta az izlandi szakember, akihez képest az ír sajtó már lényegesen erőteljesebben fogalmazott.
A Magyarország elleni mérkőzés utolsó 15 perce az ír labdarúgás történetének legelképesztőbb negyedórája”
– jegyezte meg a The Irish Times a 3-2-es vendégsiker után.
„Köszönjük Heimir Hallgrímssonnak és a fiúknak ezt négy napot, amely alaposan felrázta az ír sportvilágot. Azt hittük, hogy a tegnaphoz hasonló napok már örökre elmúltak, de Írország megmentette magát” – jegyezte meg az Irish Independent című lap, utalva a portugálok elleni 2-0-s sikerre is, hisz anélkül mit sem ért volna az írek számára a magyarok elleni győzelem.
Történetének legnagyobb hetével elnyerte a szurkolók szeretetét az ír futball. Még a dicsőséges időkben sem volt olyan kettős győzelem, amely ehhez hasonlítható lenne”
– fokozta a jelzőket a lap újságírója, Daniel McDonnell.
A mesterhármast szerző Troy Parrottot is méltatták az ír médiában, a hőssé vált csatárnak szinte minden portálon a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot adták.
A magyar válogatott legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, az írek pedig a pótselejtezőben harcolhatják ki a vb-szereplést.
Kapcsolódó cikkek
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!