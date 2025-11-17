A magyar válogatott ugyan kétszer is vezetett Írország ellen a Puskás Arénában, mégsem sikerült a bravúr Marco Rossi csapata számára. A pótselejtezős második hely eléréséhez egy döntetlen is elegendő lett volna, de az élete legjobb meccsét játszó Troy Parrott a 96. percben széttörte a magyar vb-álmokat. Az írek a győzelem után eufórikus állapotba kerültek, a szigetországi sajtó szuperlatívuszokban írt a világbajnoki részvételhez egy lépéssel közelebb kerülő csapatról.

Az ír válogatott kiharcolta a pótselejtezős helyezést

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ír labdarúgás legnagyobb hőstettéről ír a szigetországi sajtó

Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson elismerte, hogy a mérkőzés nagyobb részében a magyar válogatott uralta a játékot, azonban az ő futballistái nem adták fel és a végsőkig hittek a sikerben.

„A fiúk továbbra is hittek a továbbjutásban, mi pedig továbbra is támadtunk és kockáztattunk.

Amikor kockáztatsz, néha sikerül, néha nem. Szerencsénkre ma sikerült”

– mondta az izlandi szakember, akihez képest az ír sajtó már lényegesen erőteljesebben fogalmazott.

Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson nem győzte dicsérni a játékosait

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A Magyarország elleni mérkőzés utolsó 15 perce az ír labdarúgás történetének legelképesztőbb negyedórája”

– jegyezte meg a The Irish Times a 3-2-es vendégsiker után.

„Köszönjük Heimir Hallgrímssonnak és a fiúknak ezt négy napot, amely alaposan felrázta az ír sportvilágot. Azt hittük, hogy a tegnaphoz hasonló napok már örökre elmúltak, de Írország megmentette magát” – jegyezte meg az Irish Independent című lap, utalva a portugálok elleni 2-0-s sikerre is, hisz anélkül mit sem ért volna az írek számára a magyarok elleni győzelem.

Történetének legnagyobb hetével elnyerte a szurkolók szeretetét az ír futball. Még a dicsőséges időkben sem volt olyan kettős győzelem, amely ehhez hasonlítható lenne”

– fokozta a jelzőket a lap újságírója, Daniel McDonnell.

A mesterhármast szerző Troy Parrottot is méltatták az ír médiában, a hőssé vált csatárnak szinte minden portálon a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot adták.

Troy Parrott három gólt szerzett a Puskás Arénában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A magyar válogatott legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, az írek pedig a pótselejtezőben harcolhatják ki a vb-szereplést.