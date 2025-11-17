Live
A magyar labdarúgó-válogatott drámai végjátékot követően 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában, ezzel biztossá vált, hogy nem jut ki a 2026-os világbajnokságra. Hazai oldalon természetesen óriási a csalódottság, míg a pótselejtezős helyet kiharcoló írek csodáról és történelmi sikerről beszélnek.

A magyar válogatott ugyan kétszer is vezetett Írország ellen a Puskás Arénában, mégsem sikerült a bravúr Marco Rossi csapata számára. A pótselejtezős második hely eléréséhez egy döntetlen is elegendő lett volna, de az élete legjobb meccsét játszó Troy Parrott a 96. percben széttörte a magyar vb-álmokat. Az írek a győzelem után eufórikus állapotba kerültek, a szigetországi sajtó szuperlatívuszokban írt a világbajnoki részvételhez egy lépéssel közelebb kerülő csapatról.

Az ír válogatott kiharcolta a pótselejtezős helyezést
Az ír válogatott kiharcolta a pótselejtezős helyezést
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ír labdarúgás legnagyobb hőstettéről ír a szigetországi sajtó

Az írek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson elismerte, hogy a mérkőzés nagyobb részében a magyar válogatott uralta a játékot, azonban az ő futballistái nem adták fel és a végsőkig hittek a sikerben.

„A fiúk továbbra is hittek a továbbjutásban, mi pedig továbbra is támadtunk és kockáztattunk. 

Amikor kockáztatsz, néha sikerül, néha nem. Szerencsénkre ma sikerült” 

– mondta az izlandi szakember, akihez képest az ír sajtó már lényegesen erőteljesebben fogalmazott.

Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson
Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson nem győzte dicsérni a játékosait
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A Magyarország elleni mérkőzés utolsó 15 perce az ír labdarúgás történetének legelképesztőbb negyedórája” 

– jegyezte meg a The Irish Times a 3-2-es vendégsiker után.

„Köszönjük Heimir Hallgrímssonnak és a fiúknak ezt négy napot, amely alaposan felrázta az ír sportvilágot. Azt hittük, hogy a tegnaphoz hasonló napok már örökre elmúltak, de Írország megmentette magát” – jegyezte meg az Irish Independent című lap, utalva a portugálok elleni 2-0-s sikerre is, hisz anélkül mit sem ért volna az írek számára a magyarok elleni győzelem.

Történetének legnagyobb hetével elnyerte a szurkolók szeretetét az ír futball. Még a dicsőséges időkben sem volt olyan kettős győzelem, amely ehhez hasonlítható lenne” 

– fokozta a jelzőket a lap újságírója, Daniel McDonnell.

A mesterhármast szerző Troy Parrottot is méltatták az ír médiában, a hőssé vált csatárnak szinte minden portálon a lehető legmagasabb, 10-es osztályzatot adták.

Ireland's forward #07 Troy Parrott (2nd R) scores the 1-1 through a penalty shot during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on Novemeber 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Troy Parrott három gólt szerzett a Puskás Arénában
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A magyar válogatott legközelebb márciusban játszik barátságos mérkőzéseket, az írek pedig a pótselejtezőben harcolhatják ki a vb-szereplést.

