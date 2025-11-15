Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó-válogatottra vasárnap sorsdöntő mérkőzés vár az írek ellen. Caoimhín Kelleher, az ír válogatott kapusa úgy véli, mindkét csapaton hatalmas lesz a nyomás, ezért óriási mérkőzésre számít a Puskás Arénában.

Az ír válogatott vihar miatt csak jelentős késéssel tudott elindulni Dublinból, ezért némileg módosult a programja, így szombaton a hivatalos sajtótájékoztatót több mint egy órával előrehozták. 

Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson
Az ír válogatott szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Legnagyobb sztárjukat nélkülöző íreknél nagy az önbizalom

Heimir Hallgrímsson, a vendégek izlandi szövetségi kapitánya elárulta, hogy még az utolsó pillanatban is felhívták Evan Fergusont, az AS Roma csatára azonban továbbra sincs bevethető állapotban, ezért nem utazott el Budapestre. A szakember elmondta, a portugálok felett aratott két nappal ezelőtti 2-0-s siker fantasztikus volt, ezzel a találkozóval azonban már nem foglalkozhatnak.

A magyarok hisznek magukban, a stadionjukban, a közönségükben, de mi is imádjuk azt az érzést, hogy a saját kezünkben van a sorsunk

 – fogalmazott Hallgrímsson, aki nem tudja, hogy a házigazdák taktikáján változtathat-e az, hogy egy döntetlen is elég nekik a pótselejtezőt érő második hely eléréshez. „Természetesen minden ellenfelünket maximálisan feltérképezzük, és megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, de egy olyan mérkőzésen, mint a holnapi lesz, könnyen elképzelhető, hogy már öt perc után borul a terv” – nyilatkozta a kapitány. 

Hallgrímsson örült annak, hogy a portugálok elleni összecsapás hajrájában néhány játékosát már pihenteti is tudta, így mindenki tökéletes állapotban léphet pályára a Puskás Arénában.

A kapus Caoimhín Kelleher kiemelte, a portugálok legyőzése akkor ér igazán sokat, hogy ha vasárnap is nyernek, ebben az esetben pedig tovább küzdhetnek az álmukért, azaz a világbajnoki részvételért. A Brentford jelenlegi, a Liverpool FC korábbi futballistája kiemelte, talán a magyarokon némileg nagyobb a nyomás, hiszen a hazai közönség biztosan ünnepelni szeretne, ugyanakkor a hatalmas tét miatt ők maguk sem dőlhetnek hátra, ezért óriási meccsre számít.

A nyolc ponttal második helyezett magyarok és a hét ponttal harmadik írek vb-selejtezője vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A tíz ponttal listavezető portugálok a három ponttal negyedik helyezett örményeket fogadják az utolsó fordulóban. A csoport első helyezettje kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat.

  • Kapcsolódó cikkek:
Budapestre jön a Ronaldóékat kivégző focista bombázó barátnője – képek
Csank János Marco Rossiról: Szerencsés ember, azt meg kell hagyni
Döbbenet: Szoboszlai újabb díjat nyert, a Liverpool is büszkén posztolta – videó
Nagyon kijárt már ez a pofon Ronaldónak, mondják az írek
„Lehet, hogy belemásztam Cristiano Ronaldo fejébe” – nem csitul a botrány
Így juthat ki egyenes ágon is a foci-vb-re a magyar válogatott

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!