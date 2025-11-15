Az írek az utolsó előtti fordulóban meglepetésre 2-0-ra győzték le a Cristiano Ronaldo kiállítása miatt az 59. perctől emberhátrányban futballozó portugálokat Dublinban, így életben tartották esélyeiket a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére.

Dublinban meglepő győzelmet arattak az írek Portugália ellen

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Tekintve, hogy az írek szerint a csütörtöki volt az ország legnagyobb hazai győzelme azóta, hogy tíz évvel ezelőtt nyertek az akkor világbajnoki címvédő Németország ellen, most hurráhangulatban érkeznek Budapestre. Bár Írország októberben még a csoport utolsó helyén állt, az örmények és a portugálok elleni sikerrel a saját kezében maradt a sorsa – igaz, a pótselejtező megszerzéséhez mindenképp nyernie kellene Magyarországon, ami nem lesz könnyű.

A portugálok elleni meccs hőse egyértelműen Troy Parrott volt, aki duplázni tudott Dublinban. A Tottenham akadémiáján nevelkedett csatár tavaly igazolt a holland Az Alkmaarhoz, ahol élete formájában játszik. Parrott egyébként idén már játszott Budapesten, méghozzá a Ferencváros ellen az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában. Ugyan az ír támadó a hajrában betalált a Groupama Arénában, de már csak a eredmény kozmetikázásra volt elég, ugyanis a Fradi 4-3-ra nyert a holland együttes ellen, és továbbjutott az egyenes kiesés szakaszba.

Klubszinten hét meccsen hat gólt szerzett ebben a szezonban, s ugyan a selejtező első két fordulóját sérülés miatt kihagyta, mióta visszatért, nagy erőssége az ír válogatottnak, amelyben 2019 óta 32 meccsen 7 gólt szerzett.

Az írek hősének barátnője is Budapestre jön

Az ír The Sun beszámolója szerint Parrott barátnője, Lauren Bowry is Budapestre utazik, hogy vasárnap a Puskás Arénából tekintse meg párja sorsdöntő meccsét.

Az Angliában született Lauren akkor ismerte meg a nála egy évvel fiatalabb ír csatárt, amikor az még az angol alacsonyabb osztályban vitézkedő MK Dons csapatában játszott kölcsönben a 2021/2022-es idényben.

Bowry korábban színészetet és táncot tanult, majd néhány éve énekesnőként vált ismertté a szigetországban. 2020-ban részt vett egy ír tehetségkutató műsorban, ahol a zsűri által összerakott, Melladaze nevű öttagú lányegyüttesben énekelt, ám a banda három év után feloszlott. A 24 éves nő azóta leginkább influenszerként tevékenykedik, ráadásul tavaly óta Amszterdamban él a futballista barátjával.

Őszintén szólva, úgy érzem magam, mintha a felhők felett járnék. Nem hiszem, hogy képes leszek felfogni azt ami ma történt. Ez egyszerűen az egyik legjobb este volt. Zokogtam, sírtam, nevettem, mosolyogtam. Úgy érzem, mindent átéltem.

Olyan mint egy álom, hihetetlenül büszke vagyok rá” – dicsérte barátját az RTE Liveline-nak adott interjújában Bowry, aki a meccs után még egy közös képet is megosztott az Instagram-oldalán, ahol több mint 60 ezer követője van.