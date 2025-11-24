Isakot mintegy 125 millió fontért szerezte meg a Liverpool a Newcaste-tól, abban a reményben, hogy ő lesz a támadósor új motorja. Ehhez képest a Forest elleni kudarc döbbenetes számokat hozott: a svéd 68 perc alatt mindössze öt sikeres passzt adott, és mind a hét megvívott párharcát elveszítette.

Isak (középen) a támadások kereszttüzébe került Liverpoolban a Nottingham elleni játéka után

Fotó: PETER POWELL / AFP

A LiverpoolWorld szerint gyakorlatilag „nem létezett” a pályán, amit a 10/4-es osztályzat is hűen tükröz. A Premier League-ben továbbra sincs gólja, a bajnokság novemberi szakaszában ez már komoly riasztójel egy ilyen árú támadónál. A brit sajtóban emlegetett „toothless”, vagyis „fogatlan” jelző – amely eredetileg egy veszélytelen, harapás nélküli oroszlánt idéz – most tökéletesen illik rá.

A PSV ellen már ne is lépjen pályára Isak?

A LiverpoolWorld a Forest elleni mélypont után azt írta: a szerdai, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-meccsre egyszerűen nem szabad őt kezdőként bevetni. A csapat utolsó hét bajnokijából hatot elveszített, és ilyen állapotban luxus lenne egy teljesen formán kívüli csatárt erőltetni. A helyére pályázó Hugo Ekitiké ráadásul sokkal frissebbnek, mozgékonyabbnak tűnik, és ha másért nem is, legalább a küzdőszelleméért már most több szurkolói bizalmat élvez.

Ekitike (j) előtt lehetőség adódhat Isak betlije után

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Isak a teljes szezonban eddig mindössze egy gólt szerzett – azt is a Ligakupában –, a bajnokságban pedig több mint ötszáz játékperc alatt sem talált be. A kapura lövéseinek a száma alacsony, az önbizalma pedig szemmel láthatóan megroppant, miközben a csapat egyre mélyebbre süllyed. Az Anfielden a stáb továbbra is bízik abban, hogy idővel formába lendül, ám az ilyen sorozatokat nem lehet a végtelenségig kibekkelni. Ha a következő hetekben sem mutat javulást, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy a világ egyik legdrágább támadója hosszabb időre a kispadra szorul.

Elképesztő statisztika

A Liverpool jelenlegi formájában nem bírja el még egy „láthatatlan” kilences teljesítményét. A csapatnak most gólokra, határozottságra és egy olyan csatárra lenne szüksége, aki visszaadja a támadójáték erejét. Éppen ezért különösen beszédes, hogy Isak a Nottingham Forest elleni mérkőzéssel egy újabb nemkívánatos mérföldkövet ért el:

az Opta adatai szerint ő lett az első Liverpool-játékos a Premier League-érában, aki mind a négy első bajnoki kezdőjét vereséggel zárta.

Ez a statisztika nemcsak a támadó saját küszködését mutatja, hanem azt is, milyen súlyosan visszaesett a csapat teljesítménye a támadó harmadban.