Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mélyrepülésben a címvédő Liverpool, és amikor ennyire látványosan szétesik egy csapat, törvényszerű, hogy valakit a közvélemény a célkeresztbe állít. Most ez a valaki Alexander Isak. A 125 millió fontért szerződtetett svéd csatár a Nottingham Forest elleni 3-0-s hazai vereség után olyan kritikát kapott, amely után egyre többen mondják: a Bajnokok Ligájában már a pályára lépést sem érdemli meg.

Isakot mintegy 125 millió fontért szerezte meg a Liverpool a Newcaste-tól, abban a reményben, hogy ő lesz a támadósor új motorja. Ehhez képest a Forest elleni kudarc döbbenetes számokat hozott: a svéd 68 perc alatt mindössze öt sikeres passzt adott, és mind a hét megvívott párharcát elveszítette.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah wait for the second half to start during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Isak (középen) a támadások kereszttüzébe került Liverpoolban a Nottingham elleni játéka után
Fotó: PETER POWELL / AFP

A LiverpoolWorld szerint gyakorlatilag „nem létezett” a pályán, amit a 10/4-es osztályzat is hűen tükröz. A Premier League-ben továbbra sincs gólja, a bajnokság novemberi szakaszában ez már komoly riasztójel egy ilyen árú támadónál. A brit sajtóban emlegetett „toothless”, vagyis „fogatlan” jelző – amely eredetileg egy veszélytelen, harapás nélküli oroszlánt idéz – most tökéletesen illik rá.

A PSV ellen már ne is lépjen pályára Isak?

A LiverpoolWorld a Forest elleni mélypont után azt írta: a szerdai, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-meccsre egyszerűen nem szabad őt kezdőként bevetni. A csapat utolsó hét bajnokijából hatot elveszített, és ilyen állapotban luxus lenne egy teljesen formán kívüli csatárt erőltetni. A helyére pályázó Hugo Ekitiké ráadásul sokkal frissebbnek, mozgékonyabbnak tűnik, és ha másért nem is, legalább a küzdőszelleméért már most több szurkolói bizalmat élvez.

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3. matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai of Liverpool FC (L) talks to Hugo Ekitike of Liverpool FC (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ekitike (j) előtt lehetőség adódhat Isak betlije után
Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Isak a teljes szezonban eddig mindössze egy gólt szerzett – azt is a Ligakupában –, a bajnokságban pedig több mint ötszáz játékperc alatt sem talált be. A kapura lövéseinek a száma alacsony, az önbizalma pedig szemmel láthatóan megroppant, miközben a csapat egyre mélyebbre süllyed. Az Anfielden a stáb továbbra is bízik abban, hogy idővel formába lendül, ám az ilyen sorozatokat nem lehet a végtelenségig kibekkelni. Ha a következő hetekben sem mutat javulást, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy a világ egyik legdrágább támadója hosszabb időre a kispadra szorul.

Elképesztő statisztika

A Liverpool jelenlegi formájában nem bírja el még egy „láthatatlan” kilences teljesítményét. A csapatnak most gólokra, határozottságra és egy olyan csatárra lenne szüksége, aki visszaadja a támadójáték erejét. Éppen ezért különösen beszédes, hogy Isak a Nottingham Forest elleni mérkőzéssel egy újabb nemkívánatos mérföldkövet ért el:

az Opta adatai szerint ő lett az első Liverpool-játékos a Premier League-érában, aki mind a négy első bajnoki kezdőjét vereséggel zárta.

Ez a statisztika nemcsak a támadó saját küszködését mutatja, hanem azt is, milyen súlyosan visszaesett a csapat teljesítménye a támadó harmadban.

Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Alexander Isak nemcsak szakmai nehézségekkel küzd: az elmúlt időszakban amellett, hogy továbbra is gól nélkül áll a bajnokságban, a brit sajtó beszámolója szerint halálos fenyegetéseket kapott, és saját biztonsága érdekében jelentős összeget költött egy harcikutya beszerzésére. Ez a kettős terhelés — a nyomás az eredményesség és a biztonsági aggályok miatt — többet sejtet annál, hogy egyszerűen „rosszul megy a játék” az Anfielden, és jól érzékelteti, hogy a helyzet mennyire kritikus mind a játékos, mind a klub számára.

  • Még több cikk
Szoboszlaiék ennél borzalmasabb hírt nem is kaphattak volna
Játékosa leplezte le: Robbie Keane a Liverpoollal példálózott a fradistáknak
Szoboszlai kilógott a gyenge Liverpoolból, végre nem Kerkez lett a bűnbak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!