A Liverpool korábbi védője, az egykori angol válogatott Jamie Carragher rendszeresen tevékenykedik szakértőként a CBS Sportsnál. A 2013-ban visszavonult hátvéd a Manchester City-Borussia Dortmund BL-találkozó előtt az Etihad Stadionban sétálgatott, hogy megcsodálja az aréna beljesét, ám eközben véletlenül felbukkant a brazil TNT Sports csatorna élő adásában.

Jamie Carragher kínos helyzetbe hozta magát

Fotó: Jon Hobley/NurPhoto via AFP/MI News/

Jamie Carragher kínos bakija nem kerülte el a figyelmet

Amikor Carragher rájött, mit tett, gyorsan megpróbált távozni, de a bakit a CBS stábja észrevette, és megosztotta a stúdióban ülő műsorvezetővel, Kate Scottal, valamint a két szakértővel, az Arsenal-legenda Thierry Henryval és Micah Richardsszal. A felvétel természetesen azonnal felkerült az internetre, így az egész világ láthatta, miként tört utat magának a brazil televíziózásba a Liverpool korábbi játékosa. A Szoboszlai Dominik teljesítményét korábban rendszeresen kritizáló Carragher a váratlan megjelenésére reagálva azt mondta, hogy csak „a saját dolgával törődött”.

A star is born! @Carra23 gets his big 🤩break on Brazilian TV 🇧🇷😂 pic.twitter.com/WStyGZoUGU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 5, 2025

A CBS munkatársainak több sem kellett, a Peter Schmeichel társaságában tartózkodó Carraghernek óriási nevetés kíséretében megmutatták a rendhagyó felvételt. Miután a brazil TV-csatorna riportere észrevette, magához hívta a focistát, aki zavarában annyit tudott mondani, hogy sok barátja van Brazíliában. Ezt követően a műsorvezető viccelődve megkérdezte: „Én is az vagyok?”, mire az egykori angol válogatott sztár így válaszolt: „Most már igen”, majd kezet fogtak, és Carragher továbbindult.

