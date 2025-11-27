Live
Gulyás Gergely: A kormány kisegíti a csődhelyzetbe került fővárost – Kormányinfó élőben

Ez mindent megmagyaráz! Itt az utolsó felvétel a holtan talált magyar orvosról

Újabb csúfos vereséget szenvedett a Liverpool, amelynek tovább tart a pocsék sorozata. A klub korábbi játékosa, Jamie Carragher is megszólalt a PSV Eindhoven elleni 4-1-es kudarc után, a csapat sztárjaival kapcsolatban pedig erőteljesen fogalmazott.

A CBS Sports csatorna szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher a szerdai esti BL-műsorban nem hagyta szó nélkül a Liverpool gyenge szereplését és markáns véleményt fogalmazott meg a csapat drámai helyzetéről.

Jamie Carragher is present during the UEFA Champions League group stage match between Manchester City and Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund at the Etihad Stadium in Manchester, England, on November 5, 2025. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Jamie Carragher nem kertelt a Liverpool helyzetével kapcsolatban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Jamie Carragher kiosztotta a Liverpool sztárjait

A Szoboszlai Dominikot korábban gyakran bíráló Carragher nem osztotta a dühöngő szurkolók véleményét, akik szerint Arne Slot vezetőedző a hibás a gyenge eredményekért. „A Liverpool nem az a fajta csapat, amely csak úgy kirúgja az edzőit. Az edző a király, ki kell tartani mellette. A Liverpool még nem rúgott ki olyan menedzsert, aki az előző idényben bajnok lett” – mondta Carragher, majd azt is hozzátette, hogy nem szereti bírálni a játékosokat, ennek ellenére mégis kritikával illette a rutinosabb sztárokat.

„A Liverpool 2018-ban Jürgen Klopp kezei alatt vált igazán nagy csapattá, de már Arne Slot az edző és azóta eltelt 7 év. A kezdetektől fogva Alisson, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah a sikerek fő letéteményesei. 

Alisson mostanában sokat sérült, szóval nem játszik annyit, Van Dijk pedig már nem ugyanaz a játékos, már nem szuperember, hanem egy normális középhátvéd, mint amilyen én voltam. Szalah lábai „eltűntek” 

– mondta Carragher.

Jellemző kép a Liverpool és Mohamed Szalah elmúlt heteiből. A klubnak és a játékosnak sem megy igazán.
Mohamed Szalahnak is üzent Jamie Carragher
Fotó: AFP/Darren Staples

„Nem szeretem kritizálni őket, és azt hiszem, hogy ebben a szezonban a játékosokkal szembeni kritikák egy része kemény volt. De mindig arra számítasz, hogy a csapatod vezéri előlépnek, amikor a dolgok nem mennek jól” – tette hozzá, majd az általa sokat kritizált Szalahnak is üzent.

Azt akarom, hogy ma este beszéljen a Liverpool szurkolóinak arról, hogy mit fognak csinálni a játékosok, mi történik az öltözőben. Adjon reményt a szurkolóknak, hogy a dolgok javulni fognak” 

– mondta a PSV elleni meccs után Carragher, aki a fiatalabb játékosokat is felelősségre vonta, mondván nekik kellene ilyenkor támogatniuk a csapat idősödő legendáit.

Az elmúlt 12 meccséből 9-et elveszítő Liverpool legközelebb a West Ham United vendégeként lép pályára majd a Premier League-ben.

