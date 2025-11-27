A CBS Sports csatorna szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher a szerdai esti BL-műsorban nem hagyta szó nélkül a Liverpool gyenge szereplését és markáns véleményt fogalmazott meg a csapat drámai helyzetéről.

Jamie Carragher nem kertelt a Liverpool helyzetével kapcsolatban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Jamie Carragher kiosztotta a Liverpool sztárjait

A Szoboszlai Dominikot korábban gyakran bíráló Carragher nem osztotta a dühöngő szurkolók véleményét, akik szerint Arne Slot vezetőedző a hibás a gyenge eredményekért. „A Liverpool nem az a fajta csapat, amely csak úgy kirúgja az edzőit. Az edző a király, ki kell tartani mellette. A Liverpool még nem rúgott ki olyan menedzsert, aki az előző idényben bajnok lett” – mondta Carragher, majd azt is hozzátette, hogy nem szereti bírálni a játékosokat, ennek ellenére mégis kritikával illette a rutinosabb sztárokat.

„A Liverpool 2018-ban Jürgen Klopp kezei alatt vált igazán nagy csapattá, de már Arne Slot az edző és azóta eltelt 7 év. A kezdetektől fogva Alisson, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah a sikerek fő letéteményesei.

Alisson mostanában sokat sérült, szóval nem játszik annyit, Van Dijk pedig már nem ugyanaz a játékos, már nem szuperember, hanem egy normális középhátvéd, mint amilyen én voltam. Szalah lábai „eltűntek”

– mondta Carragher.

Mohamed Szalahnak is üzent Jamie Carragher

Fotó: AFP/Darren Staples

„Nem szeretem kritizálni őket, és azt hiszem, hogy ebben a szezonban a játékosokkal szembeni kritikák egy része kemény volt. De mindig arra számítasz, hogy a csapatod vezéri előlépnek, amikor a dolgok nem mennek jól” – tette hozzá, majd az általa sokat kritizált Szalahnak is üzent.

Azt akarom, hogy ma este beszéljen a Liverpool szurkolóinak arról, hogy mit fognak csinálni a játékosok, mi történik az öltözőben. Adjon reményt a szurkolóknak, hogy a dolgok javulni fognak”

– mondta a PSV elleni meccs után Carragher, aki a fiatalabb játékosokat is felelősségre vonta, mondván nekik kellene ilyenkor támogatniuk a csapat idősödő legendáit.

Az elmúlt 12 meccséből 9-et elveszítő Liverpool legközelebb a West Ham United vendégeként lép pályára majd a Premier League-ben.