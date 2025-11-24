A hétfő esti NB II-es rangadó körül már napok óta feszült a hangulat, elsősorban a szurkolók miatt. A Honvédnak fenntartott 400 jegy úgy fogyott el húsz perc alatt, mintha ingyen osztották volna – a klub is döbbenten ismerte el a drukkerek aktivitását.

A Honvéd szurkolói arra készülnek a Vasas elleni NB II-es rangadón, hogy a hazai szektorokba vásárolnak jegyet

Fotó: Ultras Kispest

A kispesti jegyroham után jött a baljós ultrafelívás

Csakhogy a piros-fekete tábor étvágya ettől nem csökkent: az Ultras Kispest – miként a Magyar Nemzet kiszúrta – a szabályokra fittyet hányva azt tette közzé, hogy aki lemaradt, az vegyen jegyet a hazai szektorba, és jöjjön együtt vonulni velük a stadionba. Pontosan ugyanaz a recept, amelyből tavasszal óriási balhé lett.

A Vasas kemény üzenetet küldött a Honvéd-szurkolóknak: most nincs pardon

A Fáy utcai klub ezúttal nem packázik. Egyértelmű figyelmeztetést tett közzé: aki Honvéd-mezben vagy sállal próbál hazai szektorba menni, azt nem engedik be. Ha bent veszi elő a piros-fekete kellékeket, akkor pedig kivezetik, és a jegy árát sem kapja vissza.

A helyzet így rémisztően hasonlít a májusi botrányra, amikor több száz kispesti drukker próbált bejutni a Vasas-szektorokba.

Végül utolsó pillanatban mégis kaptak extra 200 helyet. Most azonban minden jel arra mutat, hogy a Vasas nem kíván újra engedni – a tét ugyanis óriási, hiszen egy győzelem szinte a feljutás kapujába repítené az angyalföldieket.

Hogy ezúttal is lesz-e megoldás, vagy tényleg elszabadulnak az indulatok, azt már csak a mérkőzés előtti órák dönthetik el. Egy biztos: a rangadót most nem csak a pályán vívják majd.