A sportembert szerda reggel, nagyváradi otthonában érte a halál – adta hírül az nso.hu-ra hivatkozva az MTI. Jenei Imre a Flamura Roşie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának, visszavonulása után edzőnek állt.

Jenei Imre 88 évet élt

Fotó: Hirling Bálint - Origo

Elhunyt Jenei Imre

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát.

A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992-1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.